老問題沒解決 桃園永和市場攤商不想搬

永和市場一個攤位約4到5坪，內部攤商多做批發，認為新東門市場大樓的攤位只有2.5坪太小。（記者陳昀攝）

2017-10-02 22:00

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區永和市場是桃園捷運綠線G08站預定地，將拆除重建，現有攤販將安置於原址重建的東門綜合市場大樓，但多名市議員今天質詢桃園市經濟發展局，指至少8成攤商不願搬遷，理由都是攤位過小、停車位不足等老問題，經發局卻沒拿出對策，擔心搬遷不順利，恐怕影響捷運綠線進度。

「我們採滾動式檢討！」市府經濟發展局長朱松偉回應說，將持續與攤商們溝通、修正規劃方案，也不排除另覓他處安置，目前正在調查攤商意見，完成後才會進行下一步的規劃，攤商搬遷問題會妥善解決，不會影響後續工程進度。

根據市府規劃，東門市場大樓1至4樓共有476個攤位、每個攤位2.5坪，開放東門市場109個攤商、永和市場360多個攤商優先承租，地下停車場汽、機車各設138、196格車位，預計今年11月開工、2019年10月完工。

市議員林政賢指出，東門市場地段遠不如現在的永和市場，且攤商擔憂被分配到高樓層會無法生存，經發局沒有明定分配規則，很難說服搬遷，屆時勢必延宕捷運綠線進度。

議員：遷移地段差很大 憂心沒生意

市議員范綱祥、邱素芬指出，攤商認為攤位過小、停車位不足，這些老問題經發局一直沒解決，如今攤商希望另覓他處，經發局應立刻思索因應之道。

「計畫起來驚死人，做起來笑死人！」市議員黃景熙痛批，東門市場拆除迄今2年多，進度拖拖拉拉，而且只在安東街設一個單獨的出入口，哪能因應人潮？

朱松偉表示，若攤商不願遷至東門市場，會開放多出來的攤位給其他攤商承租、擴大空間，經發局也在積極尋覓其他適合地點安置攤商，但一切規劃還是要確認攤商實際意願後，才能進行下一步。

他說，市府規劃的停車場是提供消費者使用，在有週轉情況下應該足夠，攤商的停車需求未必要納入內部，但還是會想辦法協調；出入口的設計已通過桃園市政府交通局的交通影響評估，倘若變更設計，可能期程會再延後。