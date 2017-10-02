危機暫時解除 斗六垃圾山一分為二防崩坍

斗六垃圾山一座變兩座，數量已超過一萬噸。（記者詹士弘攝）

2017-10-02 17:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林垃圾危機雖已暫時解除警報，但斗六垃圾山卻從原來的一座變成兩座，目前還有1萬300噸垃圾未清理，好消息是，目前去化的量與產生的垃圾量相當，垃圾山不會再變高變胖。

斗六市垃圾轉運站因累積的垃圾飽和，而且垃圾有進無出，6月底已囤積8000公噸垃圾，掀起公所與縣府的垃圾大戰，斗六市公所一度暫時停收斗六市內各級公家機關垃圾，激烈手段終於引起環保署的注意，環保局最後也同意出面，統籌全縣垃圾委外處理業務。

市長謝淑亞表示，公所努力解決垃圾問題，在市民共同努力下，每日垃圾量已從60公噸降至45公噸，目前轉運站每天最多可外運100公噸垃圾，但並非每天垃圾都會外運，所以垃圾已累積逾萬噸。

由於垃圾囤積量太多，原有的一座垃圾山一度已堆積4層樓高，為避免有「山崩」危險，目前垃圾分為兩堆，使垃圾山從一座變成兩座。

斗六市清潔隊表示，每月垃圾的進出可趨於平衡，垃圾囤積量不會再增加，但也呼籲民眾做好垃圾分類，落實垃圾減量。

環保局代理局長張喬維表示，雲林縣目前每天委外清運的垃圾量約220公噸，現在還繼續與其它縣市洽談更多的垃圾處理量，希望在環保局的統一調度下，能將縣內囤積的垃圾逐一清理乾淨。

張喬維說明，斗六垃圾最高曾囤積至1萬3000噸，在環保局的協助清理下量已經降下來，希望能早日清理乾淨。