戴資穎、陳金鋒當選十大傑出青年

國際青年商會主辦的十大傑出青年選拔活動在2日公佈第55屆十大傑出青年當選人，其中羽球國手戴資穎也當選十傑，並由立法院長蘇嘉全戴上榮譽肩帶。（記者劉信德攝）

2017-10-02 15:30

〔記者邱燕玲／台北報導〕國際青年商會中華民國總會主辦的「中華民國第55屆十大傑出青年選拔」下午在立法院召開記者會，公布羽球國手戴資穎、「永遠的第四棒」陳金鋒等11人當選第55屆十大傑出青年。

今年十傑當選名單如下：曾祥非（台北醫學大學大腦與意識研究中心副教授）、楊勝凱（私立啟英高中餐飲管理科老師）、林之晨（AppWorks創辦合夥人）、趙子凡（台北榮總心臟內科主治醫師）、王嘉勳（台灣原住民部落振興文教基金會執行長）、戴資穎（羽球國手）、陳金鋒（富邦悍將棒球隊副領隊）、鍾華瑄（微型藝術駐村藝術家）、黃麟傑（法務部調查局南部地區機動工作站調查官）、謝瑞裕（豐滿生技有限公司董事長）。

十傑評審主委、立法院長蘇嘉全表示，陳金鋒、戴資穎都是國家的寶，這兩位入選體育技育類，要做最後決定時，當時大家都覺得哪一位落選，都是心中永遠的痛，所以體育技育類沒有投票，最後全部評審委員無異議決定兩人都當選十傑。

出席記者會的戴資穎表示，打羽球近15年，當選十傑不容易，期許自己努力加油，用體育的實力讓台灣揚名國際。陳金鋒則因人在日本洽公未出席記者會。

國際青年商會主辦的十大傑出青年選拔活動在2日公佈第55屆十大傑出青年當選人。（記者劉信德攝）