史上最萌吉祥物PK戰 高雄哈瑪星逗趣開打！

面對日本人氣吉祥物來勢洶洶，高雄地主隊不敢大意，由活動大使「花媽偶」現場領軍迎戰。（記者張忠義攝）

2017-10-01 20:17

〔記者張忠義／高雄報導〕史上最萌的吉祥物PK戰今天傍晚在高雄哈瑪星開打！日本知名吉祥物飯糰丸（むすび丸）、蘋果君（りん太君）、蕎麥弟（そばっち）等也跨海參戰，挑戰由花媽領軍的21隻高雄特色吉祥物，這場勝負究竟獎落誰家，今晚在「生態交通全球盛典」就會揭曉！

高雄今天舉辦的「生態交通全球盛典」，促成日本和高雄吉祥物這場大規模的「雙萌會」，高雄吉祥物在今年8月前往日本參加八王子祭表演時熱情邀約日本人氣吉祥物萌軍；萌軍特別派出飯糰丸、蘋果君、蕎麥弟等三萌，將跨海參加「生態交通全球盛典」，並出戰盛典活動之一「吉祥物闖關PK戰」。

日本吉祥物萌軍是由人氣、知名度超高的飯糰丸、蘋果君、蕎麥弟組成，其中飯糰丸是日本飯糰的故鄉-宮城縣的吉祥物；蕎麥弟是日本漆器的故鄉-岩手縣的吉祥物；來自日本蘋果故鄉青森縣的蘋果代言人蘋果君，經常出國旅行的蘋果君會講日文、英文、中文三種語言。

面對日本人氣吉祥物來勢洶洶，高雄地主隊不敢大意，由活動大使「花媽偶」現場領軍，結合公部門和民間企業共21隻吉祥物強將組成，攜手與日本超人氣吉祥物同台PK。

吉祥物闖關PK戰今天傍晚在哈瑪星濱海一路舉行，新聞局臉書也同步直播這場可愛逗趣PK戰，今天也是「生態交通全球盛典」在高雄舉辦，活動將以綠能運具概念設計闖關遊戲，吉祥物化身綠色大使，透過PK遊戲讓大家認識低碳運具。

史上最萌的吉祥物PK戰今天傍晚在高雄哈瑪星開打！（記者張忠義攝）

日本知名吉祥物飯糰丸（むすび丸）、蘋果君（りん太君）、蕎麥弟（そばっち）等也跨海參戰。（記者張忠義攝）

吉祥物PK戰今天傍晚在高雄哈瑪星開打，吸引不少人參觀。（記者張忠義攝）

吉祥物闖關PK戰今天傍晚在哈瑪星濱海一路舉行，新聞局臉書也同步直播這場可愛逗趣PK戰。（記者張忠義攝）