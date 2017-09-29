逾9成學生要罷免班導 協調會無交集

2017-09-29 20:40

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣一所私立護專3年級護理科杜姓女班導，被學生投訴擺爛，班上39人有36人連署認為不適任，向教育部投訴，杜老師今天主動召開協調會，但雙方無交集，學校將成立專案小組釐清真相。

本報接獲學生爆料率先披露此事，杜老師今天召開的協調會，學生幾乎全員到齊，家長約有10人出席，學生群情激憤，有些家長想到孩子受委屈而淚灑教室。

學生指控，杜老師上課時，他們如果提問，常被回「干我什麼事」，另有同學母親生病，想拿回被集中保管的手機聯繫，老師竟嗆「離開我的視線」，讓當事人很受傷，尤其杜老師本學期連續1個月未上課，找人代班，實在離譜。

學生又說，兒科課堂上，杜老師請同學討論「如何解決上課睡覺問題」，他們認為很扯，數度告知校方沒下文，憤而發動連署，向教育部投訴，要罷免杜老師。

杜老師則解釋，護理科學生畢業後，若進醫療院所任職，對病患任何事都不可馬虎，她發現有學生上課睡覺，便利用課堂時間討論，盼找出解決辦法，至於她沒有上課部分，會設法處理。

杜老師回應，學校規定上課時，學生必須交出手機統一保管，有次接獲報告，直指有人沒交，「請老師去找同學（沒交的人）」，她情緒受到影響，和學生起爭執。

學校說，校方收到教育部發函才知這件事，已約詢杜老師，並成立專案小組，完成調查後會做適當處置；這名杜姓女導師在校執教7年，校內其他老師說，她以前和學生、同仁處得不錯，去年起，與班上學生屢有磨擦，此事鬧到教育部，擔心校譽受損。