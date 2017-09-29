最壞示範！ 民團不滿借教室未果 校園拍桌、校外噴漆

2017-09-29 15:53

［記者黃淑莉／雲林報導］古坑社區發展協會成員蕭姓男子疑因不滿古坑國中小學不願租借教室，昨天一早怒氣沖沖到學校拍桌、咆哮，還嗆聲要聯合社區民眾，把總務主任趕出學校，今天早上更在學校後門對面民宅圍牆上噴字，「反諷」學校歧視老人。

據指出，蕭姓男子為古坑社區發展協會理事長的先生蕭澄旭，昨天一早7點到古坑國中小學國小部總務處，一進門即拍桌，隨即指著手中的公文，詢問學校怎麼可以歧視老人？還說主任是不適任教師，要聯合社區民眾將他趕出學校。

古坑國中小學校長陳育琳表示，蕭先生今年初到學校拜訪，提出想借用學校2間教室當社區關懷據點，且要求要在1樓、緊鄰廁所，而且要求學校後門不可以關，方便社區長輩進出，由於學校沒有多餘教室，發展協會指定要的是一年級的教室，她答覆可能無法借用。

陳育琳指出，由於縣府、公所很關切，學校發文給教育處提出學校無法租借理由，內容提到老人、孩童抵抗力差，若有流感、腸病毒等疾病恐發生群聚感染，還有老人行動遲緩，孩童在校園內奔跑恐有擦撞危險。

蕭澄旭指出，社區市區3村有6、7000人卻都沒有活動中心，社區開辦關懷據點借用民宅空間狹窄，因此想借用學校多餘教室使用，前天看到學校給縣府的公文，裡面充滿對老人歧視、污辱的字眼，實在很生氣，又想起小英總統說「講幾次不聽你就拍桌子」，所已昨天早上跑到學校去拍桌抗議。

蕭澄旭表示，他承認當時非常氣憤、行為不對，今天早上已向校長致歉，但也希望凸顯地方沒有活動中心問題，拜託縣長、鄉長重視。