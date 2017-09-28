長袖善舞不散熱 金門首辦祭孔學童佾生差點悶壞

金門首辦祭孔大典，師長趁空檔為在烈日「烤」驗下的佾生補充水分。（記者吳正庭攝）

2017-09-28 19:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天首次舉辦祭孔大典，由於天候悶熱，加上寬袍大袖的祭典服裝不透氣，部分六佾舞者和祭祀人員體力不支，所幸補充水分後無大礙；縣府表示，未來會進一步檢討簡化儀典流程。

金門祭孔大典在金湖國小舉行，副縣長吳成典擔任主祭官，縣議長洪麗萍、金湖鎮長蔡西湖及縣府團隊等官員與祭。

縣府邀請孔子75代孫孔海欽、孟子75代孫孟小紅、紐西蘭中華聖道書院長賴繡麗、柬埔寨孔子書院長黃秀芬等人跨海共襄盛舉。

祭孔大典的重頭戲，由36名金湖國小學童表演六佾舞，但攝氏32度的高溫，加上佾生被包裹在禮帽和黃澄色的連身長袖服下，還要有不少肢體活動，至少4名佾生不耐酷熱，出現體力不支情形，師長忙著拿毛巾幫忙拭汗，並「像澆花一樣」一一為學生補充水分，也讓不適佾生暫時下場休息。

不僅小朋友，兩名陪祭官員也因不耐悶熱和久站，身體不適，必須到場邊喘口氣。

校長陳為信說，去年是65週年校慶，不僅成立東半島國樂團、親子讀經班，孔子銅像也完成搬遷，在天時、地利及縣府支持下，促成金湖國小承辦「金門縣丁酉年祭孔大典」，這是金門縣史首次祭孔大典，格外有意義。