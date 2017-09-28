台中花博公布形象影片 誓言「讓世界看到台灣美好」

台中花農只要提起花博，眼神特別明亮，且露出開心笑容。（圖擷取自YouTube）

2017-09-28 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕「歡迎來台中看最美的花！」台中市將於2018年舉辦世界花卉博覽會，台中花博臉書官方粉絲頁今天公布1分鐘形象影片，由莊永新執導、吳念真創意指導，呈現在地花農眼中的花博；影片一公布即獲得迴響，網友留言讚嘆每種花都好漂亮，期待明年花博盛會，也有網友鼓勵「2018台中花博要讓全世界另眼相看」。

農民希望透過花博，讓世界看到台灣和台中的美好。（圖擷取自YouTube）

「要把最美的東西展現給全世界知道！」影片中訪問台中在地3位花農張慈閔、林將凱、廖秉鋐，從花農全神貫注仔細檢查、呵護花卉的眼神中，可見花農對花卉栽培的用心及喜愛，只要提起花博，眼神特別明亮，且露出開心笑容。

市府新聞局表示，影片由莊永新執導、吳念真擔任創意指導，在拍攝之初，吳念真即建議拍一部以花農為主角的影片，因為台灣花卉產業在世界的地位，來自於一群努力不懈、全心投入的花農，他們正是台中舉辦花博的最大後盾，將台中、台灣花卉最美的一面呈現在世界面前。居住在新社、72年次的花農廖秉鋐是短片主角之一，年紀輕輕已在種植文心蘭上闖出一片天，更曾擔任市府「青年加農‧賢拜傳承」計畫的農業「賢拜」（前輩），他說台中本就是以農為本的縣市，且台中栽種文心蘭的面積為全台最多、品質最穩定，他一定會大力支持花博，讓世界看見台中優質的文心蘭。住后里的花農張慈閔表示，已在后里種植花卉30多年，主要種植繡線與菊花，他相當注重花朵的品質管理，幾乎每天都會進花圃整理，一朵一朵觀察花朵生長狀況，就是要讓消費者拿到最優質狀態的花卉；他希望透過花博，讓更多人認識后里，帶動地方發展，也讓更多人看見台中花卉之美。花農林將凱說，他種花已有20幾年，家住后里，目前主要在后里種植蘭花，其中又以蝴蝶蘭為大宗，而台灣因為常有颱風侵襲，易造成淹水或設備損壞，復原過程相當艱辛，期待透過花博將台中花農辛苦種植的花卉推廣至全世界，增加國際曝光率。