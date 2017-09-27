OTT版權保護奏效 Netflix：近7成台灣用戶放棄盜版

2017-09-27 17:40

〔記者譚偉晟／台北報導〕隨著OTT（over-the-top）這類網路影音服務的流行，愈來愈多民眾開始透過Netflix這類的影音服務平台，付費收看正版的影音內容。對此Netflix亞太區董事總經理郭又銓表示，民眾對於盜版影音內容的需求，正透過隨選視訊（VOD）的便利性提升而逐漸下降，其中台灣約有68%的VOD用戶已經不再收看盜版內容。

郭又銓在9月27日舉辦的國際電視產業論壇上表示，隨著觀看習慣的變化，現在觀眾想要的不再是過去電視頻道單方面提供的節目內容，而是希望透過自己的喜好、去找到適合自己的影音節目。因此Netflix希望以消費者為中心，透過AI人工智慧與演算法技術的協助，確保推薦給用戶的影音內容可以投其所好。

另一方面，郭又銓提到在Netflix所採用的安全機制，對於打擊盜版有不錯的成效。他引用市調機構的調查報告，指出在使用隨選視訊服務後，有68%的用戶不會再收看盜版影音內容。原因在於用戶其實並非想要收看盜版內容，只是由於過去想要看到的影音內容很難找到，才會透過搜尋盜版內容的方式。

Netflix目前提供服務的國家數量已經達到190個，其中用戶數已經突破1億、每天收看串流影音的總時數更超過1.25億小時，顯示該影音服務持續受到民眾歡迎。而Netflix也在持續與優質的在地影音節目合作，包含三立電視劇與植劇場的作品，都陸續在Netflix平台上推出，提供給不同國家的用戶收看。

同時郭又銓提到，Netflix首部與台灣合作、由導演葉天倫開拍的Netflix影集《雙城故事》，也是Netflix尋求在地化優質節目的具體表現。