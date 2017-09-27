公共Wi-Fi不會再卡卡 新技術將改善切換網路穩定性

Wi-Fi聯盟公司執行長Edgar Figueroa在台展示新的Wi-Fi連線功能。（記者譚偉晟攝）

2017-09-27 13:52

〔記者譚偉晟／台北報導〕在迎接5G高速連網時代的同時，藍牙、Wi-Fi等連線技術都不約而同地推出的新的技術規範，希望能在5G時代成為主流應用標準之一。其中Wi-Fi聯盟就公布了最新的Wi-Fi CERTIFIED Vantage技術，將有助於改善裝置間的網路切換穩定性，未來智慧型手機等終端裝置，可望不必再為了切換穩定Wi-Fi而操作繁雜步驟。

Wi-Fi聯盟公司執行長Edgar Figueroa指出，可望在今年底前推出的CERTIFIED Vantage技術，主要包含Agile Multiband與Optimized Connectivity兩種功能。該技術可用於改善網路壅塞的狀況，透過智慧判斷的方式，將已經超出連線範圍的行動裝置，轉移到適合的Wi-Fi網路、或是要求改用行動網路連線。同時簡化Wi-Fi網路切換的驗證流程，讓行動裝置可以更流暢地在不同Wi-Fi網路間切換。

對於Wi-Fi網路的管理而言，這也有助於提升網路的使用效率，透過支援該技術的Wi-Fi網路部屬，可以對網路覆蓋範圍內的行動裝置作連線效率最大化管理，確保每個網路連接點的連線品質穩定外，也能透過智慧型判斷機制，確保不會出現連線超載的情況。同時該技術支援WPA2安全標準，能保障用戶連線時的資安防護能力。

除了在公共Wi-Fi上可改善連線品質外，該技術也能應用在一般家庭中，透過智慧型判斷的機制協助不同裝置的網路切換。Edgar Figueroa以家中同時觀看網路電視與網路遊戲的情況說明，該技術可以自動依照當下的網路狀態，判斷各個裝置適合使用2.4GHz或是5GHz頻段，藉此提供最佳的網路連線選擇。