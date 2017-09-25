教師節照上課 全教總籲教師「放假」慶祝

928教師節倒數計日，全國教師總工會日前舉辦SUPER教師頒獎肯定優秀老師，全教總理事長張旭政今天表示，現在教師節只慶祝不放假「很無奈」，呼籲教師節應放假慶祝。（圖擷取自張旭政臉書）

2017-09-25 10:06

〔記者林曉雲／台北報導〕928教師節倒數計日，不少縣市傳出「敬師方式」不被認同的爭議，宜蘭縣教育處發電影票期限很短，台北市教育處把敬師金交由家長會安排、引發有些學校家長會和教師會衝突等等。但全國教師總工會理事長張旭政今天表示，現在教師節「只慶祝不放假」，老師和學生都要「照上課」，教師在乎的不是幾百塊禮金，也不在乎1天的活動，而是希望被「平等尊重」，盼和其他行業相同，在屬於自己的節日能夠放假，如果考量學生照顧問題，和各業勞工同放51勞動節也能接受。

張旭政表示，今年許多縣市取消教師節禮金或禮券，只剩下新北、桃園、彰化、台南還有發放300元到1000金額不等的禮金。事實上，教師在乎的不是這幾百塊禮金，而是對教師的尊重，雖然許多縣市會辦理教師節敬師活動，但也未必是老師所要的，特別是這些活動往往只是少數幾位老師參加，絕大部分教師還是在學校工作。

張旭政直指，這幾年教師節的爭議是「一般勞工放假、教師卻不放假」，雖然今年不復出現這個問題，但在自己的節日卻不能和其他行業相同放假1天，仍會讓老師感動無奈，尤其是教師一般勞工在五一勞動節放假，教師仍然得工作，更令老師感嘆。

張旭政表示，與此關聯的是教師寒暑假的問題，亦即許多家長、民眾常會用「寒、暑假沒上班還領錢」來嘲諷教師，教育部卻不站出來說清楚，這才是讓老師最寒心的。事實上，教師沒有休假，寒暑假常要研習、備課、輔導學生、協助校務，算下來不比公務員的休假多，甚至更少，卻要承受家長、民眾誤解，這是讓老師感到最不受尊重之事。

張旭政指出，教師不在乎禮金、禮券的發放，也不在乎1天的活動，而是希望能和其他行業相同，在屬於自己的節日能夠放假。如果考量學生照顧問題，能夠和各業勞工同放51勞動節，也能接受。