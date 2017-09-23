張國煒批民航法不合理 何煖軒：當初是為了長榮改的

2017-09-23 17:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空前董事長張國煒預計年底申請成立星宇航空，但日前「民用航空運輸業管理規則」草案遭交通部退回，張國煒日前曾批評國內民航法限定既有交通運輸業者才能申請，非常奇怪。

對此，曾經擔任過交通部次長的華航董事長何煖軒今天忍不住表示，1991年長榮集團想飛國際線，民航局為了配合長榮集團才修改民航法規定，設下須經營國際貿易和運輸經營5年以上等限制，張國煒不該講這種話讓民航局背黑鍋，「因為當初是為了張榮發才改的！」

中華航空今年12月1日起直飛台北倫敦，今天下午在華山大草原舉辦「英倫文化體驗日」，現場的英國潮市集、公園草地音樂會及馬戲饗宴，重現原汁原味的英國風情，讓民眾在台灣也能感受到零時差的英國風情。

華航董事長何煖軒今天也到場體驗，他說，華航今年12月直飛台北倫敦，接下來還有一系列活動及廠商合作，跟台灣民眾介紹倫敦還有很多好玩的地方。

今天有媒體問及張國煒年底可望成功申請成立星宇航空，何煖軒一開始只說「祝福他」，最後才忍不住說，日前張國煒曾指責民航局，現行民航法規不合理，但事實是，當初民航法規定須經營10年國內航線等規定，才能飛國際航線，民航局後來為了張榮發修改成須擁有國際貿易和運輸經營5年以上條件，「當初就是為了長榮航空修的，所以不應該責怪民航局」。