張國煒批民航法不合理 何煖軒：當初是為了長榮改的

2017-09-23 17:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空前董事長張國煒預計年底申請成立星宇航空，但日前「民用航空運輸業管理規則」草案遭交通部退回，張國煒日前曾批評國內民航法限定既有交通運輸業者才能申請，非常奇怪。

對此，曾經擔任過交通部次長的華航董事長何煖軒今天忍不住表示，1991年長榮集團想飛國際線，民航局為了配合長榮集團才修改民航法規定，設下須經營國際貿易和運輸經營5年以上等限制，張國煒不該講這種話讓民航局背黑鍋，「因為當初是為了張榮發才改的！」

中華航空今年12月1日起直飛台北倫敦，今天下午在華山大草原舉辦「英倫文化體驗日」，現場的英國潮市集、公園草地音樂會及馬戲饗宴，重現原汁原味的英國風情，讓民眾在台灣也能感受到零時差的英國風情。

華航董事長何煖軒今天也到場體驗，他說，華航今年12月直飛台北倫敦，接下來還有一系列活動及廠商合作，跟台灣民眾介紹倫敦還有很多好玩的地方。

今天有媒體問及張國煒年底可望成功申請成立星宇航空，何煖軒一開始只說「祝福他」，最後才忍不住說，日前張國煒曾指責民航局，現行民航法規不合理，但事實是，當初民航法規定須經營10年國內航線等規定，才能飛國際航線，民航局後來為了張榮發修改成須擁有國際貿易和運輸經營5年以上條件，「當初就是為了長榮航空修的，所以不應該責怪民航局」。

  • 對於長榮航空前董事長張國煒批評民航法限定既有交通運輸業者才能申請新航線的規定非常奇怪，曾經擔任過交通部次長的華航董事長何煖軒表示，當初是為了長榮才修改規定的。（資料照）

    對於長榮航空前董事長張國煒批評民航法限定既有交通運輸業者才能申請新航線的規定非常奇怪，曾經擔任過交通部次長的華航董事長何煖軒表示，當初是為了長榮才修改規定的。（資料照）

  • 華航23日在華山中央藝文公園草皮舉辦「英倫文化體驗日」，會場設有倫敦特色美食、小物市集，民眾爭相與扮成英國的衛兵合影，並有英國馬戲團精彩演出。（記者簡榮豐攝）

    華航23日在華山中央藝文公園草皮舉辦「英倫文化體驗日」，會場設有倫敦特色美食、小物市集，民眾爭相與扮成英國的衛兵合影，並有英國馬戲團精彩演出。（記者簡榮豐攝）

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