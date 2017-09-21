三鶯二橋今下午通車 紓解樹三鶯交通壅塞

三鶯二橋歷經3年8個月施工期程，今天下午正式通車。（記者張安蕎攝）

2017-09-21 17:13

〔記者張安蕎／新北報導〕三鶯二橋歷經3年8個月施工期程，今天下午正式通車，橋梁自三峽區學府路及大義路口，連接鶯歌中正一路，可作為三鶯大橋的替代路線，解決當地塞車問題，並讓鶯歌、樹林、三峽民眾對外通行更便利。

三鶯二橋全長1440公尺，總工程經費19.9億，配置4至6條車道，並規劃自行車及人行專用道，首創在橋梁下方，設置寬敞的座椅休息區，讓民眾可在此欣賞寬闊的大漢溪美景，橋梁兩側段也增設光雕，讓夜間景緻繽紛美觀。

工務局新建工程處長詹榮鋒表示，三鶯二橋興建時面臨多項挑戰，需穿越國道、柑園街、石頭溪圳、輸水幹管、堤外便道、台鐵西部幹線及市道中正一路，為不影響通行用路人，只能進行高難度的夜間施工，堪稱新北近10年來碰到最困難的工程。

新北市長朱立倫到場主持通車典禮，他表示，過去民眾往返三峽與鶯歌，仰賴三鶯大橋，但大橋連接縣道110線及三鶯交流道，一遇假日觀光人潮，經常交通大打結，且北大社區人口增長，對外交通需求增加，三鶯二橋是民眾引頸期盼許久的重大建設，定能改善周邊交通問題；三鶯大橋則預計今年底發包，未來改建期間，二橋可作為大橋的替代道路，以保持三鶯地區交通順暢。

三鶯二橋通車典禮於9月21日舉行。（記者張安蕎攝）

新北市長朱立倫（左六）主持三鶯二橋通車典禮，與當地民意代表一同剪綵。（記者張安蕎攝）

三鶯二橋橫跨大漢溪，穿越國道與鐵路等設施，困難度相當高。（工務局提供）

三鶯二橋為新北首創在橋梁下方，設置寬敞的座椅休息區，讓民眾可在此欣賞寬闊的大漢溪美景。（記者張安蕎攝）