台灣大媽出國做了這些事 領隊淚訴：求妳別再丟人了

2017-09-21 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕丟臉丟到國外了？1名領隊在臉書粉專《靠北旅遊業》發文抱怨，稱自己帶團多年，今年第一次帶到這麼貪小便宜的旅客，走到哪就偷到哪，被發現竟還沾沾自喜地笑說「這樣才會成功」，令他直呼自己被擊敗了，「求妳們以後不要再出國丟人了」。

這名領隊指出，這團客人打著勤儉的旗號，事實上是在當賊佔人便宜，他接著敘述道，「（這些大媽）早餐偷拿麵包果醬，中餐偷拿辣椒跟醬油，飯店一辦完入住，櫃檯整桶的迎賓糖果跟10公升的迎賓果汁全都沒了」，讓飯店櫃台都嚇傻了。

領隊表示，這團旅客連飯店公共廁所的衛生紙也帶走，坐飛機的時候跟空姐討了整大袋米果晚上下酒，在外不管搭乘接駁車或是在西餐廳吃飯都大聲嚷嚷，他說，還有人腳踩在瑞士的西餐廳椅子上吃飯，「我是時空錯亂在越南還是早市的虱目魚粥攤？」

領隊嘆道，最離譜的是一位阿姨，在米其林星級餐廳用餐時，一坐下就拿起桌上的紅酒醋說「唉呦今晚這麼好喔，桌上放了這麼多支紅酒可以喝」，說著就把酒醋倒進自己杯子猛然一灌，接著慘案就發生了。

領隊說，這名阿姨先是吐了一桌，接著氣沖沖地質問他「怎麼這麼惡劣，桌上放壞掉的紅酒害她喝到」，經解釋是紅酒醋後，阿姨還憤恨不平地埋怨說「還沒上菜放什麼醋」，令這名領隊當場傻眼。他文末抱怨說，「像妳這種人不適合出國，麻煩不要出國丟人現眼，做出只有妳這個種族會做的事情。」