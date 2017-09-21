驗出輻射鹽 民代原能會與食藥署互推責任

2017-09-21 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕原子能委員會近日檢測出台鹽三款產品「健康超鮮鹽」、「健康美味鹽」和「健康減鈉鹽」放射性含量超標。

據〈信傳媒〉報導，原能會輻射偵測中心於本月7日抽樣檢查市售18種食用鹽，結果檢測出台鹽的3款「健康超鮮鹽」、「健康美味鹽」和「健康減鈉鹽」產品中，含有超標的天然放射性物質鉀-40，不只超過台鹽其它產品，也超過國外進口鹽。

鉀-40為鉀元素的一種放射性同位素，具有天然放射性質，過高將造成體內輻射過曝。比照外國進口鹽，大部分的檢測結果是鉀-40放社活度小於儀器可測最小值，或低於100貝克，但台鹽3款健康鹽產品被檢測出的鉀-40含量，從每公斤4610貝克到每公斤8860貝克不等，顯示台鹽的健康鹽產品含有超量的鉀-40。原能會報告紀錄，台鹽的製鹽原料為人工合成鹽，屬於複方，極大濃縮了天然放射線核種，已超過國際輻射防護的標準。

立委高金素梅今日（21）上午與專家舉行記者會，專家於會中指出，在向政府追查負責台鹽輻射量超標部門的過程中，發現原能會與衛福部之間互相推拖責任，原能會推託食品安全應屬於衛福部的職責範圍，衛福部則認為管理輻射量超標應屬於原能會的權責。如此推拖的做法，根本是輻射屋事件重演。而台鹽產品鉀-40超標，已非天然產品會有的放射量，推測台鹽使用化學複方製鹽，其原料可能源自工業副產品的核廢棄物。

高金素梅在記者會中表示，台鹽應下架3種輻射量超標的健康鹽、賠償消費者、立即封存含鉀-40的原料，和公佈台鹽的製造產品的方法；含有輻射的食鹽會影響人民健康，衛福部和食藥署不能推拖責任，並建議衛福部應參與把關食品上的輻射防護問題，不是把問題推給原能會。

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