人文國中小「收費沒進校庫」 遭限期1個月內改善

2017-09-20 19:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣人文國中小學遭家長投訴，收費沒進校庫，反而流入學校的人文展賦基金會，經費去向不夠公開透明，宜蘭縣教育處介入調查，報告近期出爐，要求人文國中小收費需入庫，並於1個月內改善；人文國中小則喊冤說，都是由家長自發性樂捐，由特定家長代收，學校與基金會不會向學生收費。

頭城鎮人文國中小創校已邁入第15年，是宜蘭縣政府委外的「公辦民營學校」，與縣府簽有合約，原由佛光山文教基金會於民國91年承辦校務，97年由人文適性教育基金會接手，目前有280名學生。

最近有家長投訴，學校收費後沒有入庫，金錢卻流入學校的人文展賦基金會，收費用途不夠透明。教育處調查後，報告於14日出爐，認為人文國中小學期前就需有相關教學規劃，讓收費入庫，註明經費流向與用途，合法的管理所收取的費用。

教育處也發現，學校國小部編制教師，竟到國中部上課，不符教師法與雙方簽訂的合約規定，要求校方於1個月內改善所有問題，並提出行政懲處結果，也將向宜蘭縣教育審議委員會報告學校的違約狀況。

校長：家長自發樂捐 會公開明細

人文國中小校長馬駿良認為，不該從法來看待這件事，家長應該先了解學校的教育理念，學校辦學難以事先規劃課程，而是讓孩子自己尋找要學習什麼，校方再從中引導，家長必須理解與認同這樣的辦學理念。

他也喊冤說，學校的收費都是家長自發性的樂捐，也會公開相關明細，學校與基金會不會向學生收費。

人文國中小家長會長韋婷珊說，讓孩子學習實驗性教育卻不收取相關費用，校務根本無法推動，所以家長才會自發性的收費，最後也會在網路上公開明細，這是家長間的共識。

縣府：違規違約問題 報教審會裁決

教育處指出，102年就開始收到類似的投訴案，調查也發現學校確實有違規與違約的狀況，例如讓家長自發性收費，用於支付老師的薪資，那教師的所得稅要如何提報，也失去二代健保的保障，這些問題需要去改善。教育處近期也會向教審會報告，讓委員針對重大爭議事項作出裁決，希望讓人文國中小各方面能逐步符合規定，消弭爭議。