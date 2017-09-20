專為妙禪打造如來卡！ 背後強大推手竟是他...

元大馬家長子馬維建（右）也是妙禪信徒，他旗下的員大銀行還推出「如來卡」加持妙禪。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-20 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創始人妙禪日前被爆接受信眾集資供養2輛各值2000多萬元的名車，引發外界議論，今天（20日）出版的周刊指出，元大金控馬家長子馬維建也是妙禪忠實信徒，甚至旗下元大銀行還推出「如來卡」，讓信徒直接扣繳「弘法護持金」，且銀行還提撥消費金額1%給妙禪，宛如妙禪的長期聚寶盆！

《周刊王》報導，元大馬維建是妙禪長期信徒，他讓旗下的元大銀行推出與「佛教如來宗如來實證協會」聯名的「如來卡」，方便信眾扣繳每月2千元的公德金，還提撥消費額的1%給協會，不過據稱該卡超冷門，發卡量目前還不到1萬張。

有銀行業界人士透露，「如來卡」發卡量未破1萬張，若以去年金管會公布每張信用卡平均消費金額5.7萬元計算，初估1萬張卡1年約捐出6840萬元左右，不如外界估算每月上億元功德金。

不過報導認為，雖然發卡量不太多，但提撥款項取決於持卡人的消費總額，且妙禪信徒不乏收入豐厚的政商名流與知名藝人，若這些名人辦卡，每月消費也應遠大於金管會公布的平均數字，提撥捐款也相對增加。

元大銀行解釋，「如來卡」是2011年以「認同卡」形式發行，發行以來並未針對該卡進行任何募款或促銷活動，銀行僅是單純代收代付的角色。至於「如來卡」的實際提撥金額及發卡數量，不便說明。