劍潭公園石狛犬、士林國小百年文件 列古物文化資產

2017-09-19 20:09

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立文獻館18日公告全市再增14件古物文化資產，件件具百年以上歷史，1件是一對劍潭公園石狛犬（原台灣神社石狛犬）獲古物指定，另13件為士林國小校史室館藏。

「劍潭公園石狛犬」原稱「台灣神社石狛犬」，文獻館表示，台灣神社為戰前位階最高的官幣大社，石狛犬為少數遺留下的傳世物，戰後移至劍潭公園，為同時保存原物件日本時期屬台灣神社遺留物，故而得名。

文獻館研究員吳玉玲受訪指出，石狛犬造型受佛教影響，嘴形特徵為一張一合；因佛教鎮守山門佛法有兩位護法神，一為左輔阿金剛，一為右弼吽金剛，阿張口，吽閉口。

文獻館指出，劍潭公園石狛犬為全台傳世的戰前神社相關文物中，年代最早，尺寸最大，純日本風格，且稀有珍貴，加上近期北市屢傳多起文物破壞案件，如北投逸仙國小石狛犬、圓山水神社的石狛犬皆被惡意毀損、偷竊，盼喚起大眾重視文物，才能保護、傳承文化資產。

至於士林國小攸關校史發展的13件文物，文獻館指出，校方提報的日本時期圖書文獻，包含資產寄附書類、基本財產台帳、沿革誌、鄉土誌、建築費寄附人名簿、學籍簿、賞狀、畢業證書及教員免許狀等13件文物，數量豐富，年代久遠；古物審議委員認為，皆為與學校發展有重要淵源的第一手文獻史料，稀少值得加以保存，也為台灣地區近代教育史留下見證。