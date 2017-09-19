測速照相機密度太高「遭解職」 民眾大喊：爽斃了

省道台28線3.7公里至9.2公里，6支測速照相機調整為4支，限速也統一為60公里。（記者蘇福男攝）

2017-09-19 18:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕省道台28線路竹、阿蓮區交界路段，不到1.6公里就有3支測速照相機，限速也從70公里降為50公里，引發地方民眾強烈反彈，高雄市政府警察局交通大隊順應民意，撤除其中1支新設測速照相機，民眾獲知測速照相機「遭解職」，不禁奔相走告，大喊：「爽斃了！」

台28線西起茄萣區、東迄六龜區，全長49.2公里，是聯絡高雄北海岸與山區的東西向交通要道，除田寮、旗山和六龜部分山區路段較陡峭外，全線路面寬闊筆直。

台28線3.7公里至9.2公里近6公里路程，原就設置有5支測速照相機，今年初警方又在西向8公里處，增設1支測速照相機，形成7公里至8.6公里路段，就有3支測速照相機，且限速從70公里驟降至50公里，引起地方民眾強烈反彈。

經國民黨籍議員李長生在議會質詢檢討，高市警局、公路總局等相關單位實地會勘、討論後，決定順從民意，將6公里路程的6支測速照相機，調整為4支，限速也統一為60公里。

交通大隊逕行舉發組長黃禮文表示，台28線3.7公里至9.2公里路段的6支測速照相機，原為類比、數位兩種新舊機型並存，並非每台都會拍照告發，撤除的測速照相機將移至高鐵橋下，支數由6支調整為4支，提醒駕駛人行車仍應注意安全。