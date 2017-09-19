手機程式開發夯！興大假日開課 學生秒殺

3C成日常，興大假日開手機APP開發課程照讓學生秒殺。（圖由興大提供）

2017-09-19 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕3C成民眾生活不可或缺必備品，手機程式開發課程正夯，中興大學學務處生涯發展中心利用假日開辦「跨平台手機程式與遊戲開發課程」，50個上課名額秒殺，因學生反應太熱烈，校方增額錄取至120人，盼助學生培養跨域數位能力。

興大「跨平台手機程式與遊戲開發課程」自9月16日起，利用連續3個週末六、日上課，每次6小時，5天共30小時，邀請專職手機App開發者魏巍全程上課，目嘌是讓完全不懂程式的素人新手學生，學會獨立開發手機App，甚至自行上架到App商店的能力。

興大學務長蘇武昌指出，原本課程安排在週休二日，一度擔心報名人數，不料，開放報名首日，50個名額即秒殺，由於不少向隅學生希望加辦，校方順應民意加開名額到120人，滿足有心想學的學生；他也對於學生願意在周末自主進修，感到非常欣喜。

蘇武昌說，希望學生透過課程，養成跨領域思維的整合與邏輯思辨的能力。

主辦單位興大生發中心表示，課程開放無資訊背景的同學參加，雖無學分，但仍吸引了許多來自各學院的學生參與，顯示3C時代，有愈來愈多學生也意識到數位能力的重要，未來也將開設各式的職能講座，協助學生培養跨領域能力，讓職涯選擇更多元、求職路更寬廣。

參與的學生表示，課程理論和實作並重，內容詳細且活潑，就算沒寫過程式的人也能了解程式大概的原理；參與的興大電機系學生認為，此課程能更進一步地協助自我興趣探索、更了解未來方向，知道自己原來也可以寫程式，增加不同的能力，做不一樣的職業選擇，是一堂很棒的課。

沒有資訊背景的興大生科系學生林罡谷表示，盼上完30小時課程後，能增加跨界能力，瞭解程式設計的基本概念，更盼自己能獨立完成App設計，提升就業競爭力。