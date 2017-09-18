枋寮三叉路漏夜施工 道路拓寬塞車有解

2017-09-18 23:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮水底寮是屏東南部最大的交通樞紐，每逢假日因省道台1線南北長綠，讓東西向鄉民屢屢抱怨，為減低東西向回堵，公路局剛剛於枋寮三叉路口處夜間施工鋪瀝青，減低造成白天行車的困擾，本週新的道路線型就會完工，可望減少東西向的塞車困擾。

枋寮水底寮五叉路口匯入台17線至台1線，是前往台東、恆春半島的必經之路，五叉路口南邊不到1公里，還有負擔枋寮市區往返水底寮的三叉路口，一遇連假為南北車潮，省道的紅綠燈皆為長綠，東西向通行綠燈時間短，常常回堵百公尺，不少用路人是眼睜睜看著燈從紅變綠再變紅，卻還是無法通行而抱怨。

「35秒只過15輛車根本不夠用」縣議員黃建溢說，南北長綠措施造成東西停等過久，通行時間又短，無法疏通就是造成回堵，現在至少增加1倍的停等量，且拓寬後，就能妥善利用台1線的雙線道，改善停等時間及行車安全。

今天開始公路局三工處楓港工務段將連續3天在夜間動工，剛剛開始鋪瀝清，楓港工務段指出，該處當無法半半施工，白天動工恐引民怨，所以決定漏夜搶鋪，就為減少民眾困擾。

本次工程將已打除三角窗槽化島的寬4公尺混合車道鋪上瀝青鋪面，並拆除該路口北方台1線的安全島約20公尺，除增加東西向停等空間，路線更適合車流分流，整個工程預計本週就能完工，公路局提醒民眾夜間施工期間謹慎通行。