週三悶熱 午後慎防雷陣雨

週三各地不下雨時悶熱，午後要留意雷陣雨。（記者林正堃攝）

2024/07/30 22:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（31日）各地午後有雷陣雨，南部地區有不定時短暫降雨，要特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風可能造成的劇烈天氣；各地高溫大約在31到34度，東南部地區有焚風發生機率，高溫可達36度左右，請民眾外出多留意天氣變化。

中央氣象署預報，週三台灣附近轉為西南風，不過南方水氣仍多，尤其北部地區及中部山區有局部短延時豪雨發生機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，由於連日降雨，山區須注意坍方、落石、溪水暴漲，並請留意自身安全。

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溫度方面，週三各地高溫大約在31到34度，東南部地區由於西南風沉降影響，有焚風發生機率，高溫可達36度左右，戶外活動請注意防曬，多補充水分。

天氣風險公司提醒，週三起到週末各地基本晴時多雲，氣溫炎熱，而熱對流較侷限於山區發展，戶外活動要做好防曬多補充水分，避免熱傷害。而山區都還是容易有熱對流發展有較大降雨可能，近期於山區活動，還是要多加留意午後瞬間降雨變化，務必提高警覺，確保安全。

紫外線方面，週三除了花蓮縣、台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

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溫度方面，明天各地高溫大約在31至34度，東南部高溫可達36度左右。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，花蓮縣、台東縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

天氣風險公司提醒，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網） ​

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