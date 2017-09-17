慢遊大溪老城不設限 立足崖線步道、景點看透透

大溪中正公園推動景觀再造計畫，新闢建崖線步道，讓遊客的視野無限延伸至大漢溪各景點。（記者李容萍攝）

2017-09-17 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局執行「大溪慢城觀光」，於大溪中正公園推動景觀再造計畫，設置景觀電梯、沿大漢溪河階崖邊闢建崖線步道，以及營造公園無邊際平台廣場，讓遊客的視野無限延伸至大漢溪沿線各景點，一覽無遺。

桃園市長鄭文燦今天出席崖線步道啟用典禮，他表示，市府推動「大溪慢城計畫」，包括大溪老城區電纜電線地下化、和平老街延伸中山老街、新設大溪木藝生態博物館、遊客中心、新建大溪國小多功能運動中心等都陸續規劃及完工。

其中，大溪中正公園成立於1909年，早期大溪渡船頭就在這裡，有知名的「崁津歸帆」、「飛橋卧波」等風景，是大溪百年最具景觀特色與文化魅力的公園。市府推動「大溪慢城計畫」，考量中正公園臨近大漢溪崖線邊坡有部分塌陷、欄杆損壞，第一階段在和平老街到鎮南宮間設置全長450公尺的崖線步道，第二階段會再往北、往南延伸。

市府風景區管理處為分享中正公園的林園賞景，另規劃「納涼野餐區」，現場並由專業活動老師帶領親子進行大地遊戲。

客家委員會台三線客庄特色景點踩線團，下午由主委李永得、台灣觀光協會會長葉菊蘭帶隊走訪崖線步道，希望能帶領更多旅客看見桃園，也看見當地三分之一客家族群的文化生活底藴。