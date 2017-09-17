雪隧車輛失火 消防員被迫用水帶破洞滅火 台大教授痛批:下台!

王明鉅指出，雪隧火燒車發生時，消防員手上的水帶，竟然有兩個破洞在噴水。（資料照，記者林敬倫翻攝）

2017-09-17 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕雪隧在9月7日凌晨，發生BMW轎車爆胎後火燒車意外，在現場救援的消防人員，使用的消防水帶卻出現破洞，只能以破洞處灑水滅火，而不能正常使用水帶。台大教授王明鉅今日在臉書痛批，管理雪隧的交通部和承包廠商應該要下台換人。內政部消防署則發布新聞稿，強調已規劃修正各場所的消防安全設備檢修。

消防署強調已規劃修正安檢

王明鉅指出，雪隧火燒車發生時，消防員手上的水帶，竟然有兩個破洞在噴水，至於水帶出口卻半滴水都沒有，只能拿漏水的地方朝起火處灑水。王明鉅表示，發生這起火災後，才讓他了解到雪隧的消防安全如此欠缺監督與管理。

王明鉅認為，消防設備的維護，如果委託專業廠商管理，那就沒有問題。但問題出在不是委外管理就好了，還要做好履約管理，避免廠商沒有照著合約做事，否則就會像現在這樣，出現消防水帶破洞的疏失。

消防署今日則發布「強化隧道安全機制，維護用路人安全」的新聞稿，指出雪隧由高公局管理，並委託消防專技人員定期檢查消防設備。消防署將規劃複查機制，並修正消防設備檢修和申報作業，未來將納入消防水帶水壓檢測。

消防署指出，內政部之前已規範了消防水帶水壓檢查和判定方式，避免水帶因為橡膠劣化等原因而破損。當專門人員發現有不合格之處，應該要協助改善。