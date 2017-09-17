醫病》看護工脊椎痛到沒法走 及時手術免癱瘓命運

2017-09-17 14:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕印尼籍的32歲女看護工，脊椎疼痛不舒服，忍痛2個星期，病情快速惡化，直到無法走路，人被送到醫院掛急診，檢查才發現，竟是嚴重椎間盤破裂，合併頸椎脊髓損傷，經衛福部彰化醫院神經外科主任醫師趙紹清出手相救，緊急為她動手術，術後第3天，看護工開始下床做復健，2個月復建期後恢復正常走路，健健康康地從台灣飛回印尼。

這名看護工到院時，其雙腳已無法走路，腳部力量已經不足以支撐其體重，依照醫學四肢力量滿分5分，看護工只剩2分，只能稍稍抬高、平移，完全無法舉高。

醫師趙紹清為她進行超音波和核磁造影檢查（MRI），發現看護工脊椎已經出現嚴重椎間盤突出，頸椎第3節到第6節還合併脊髓損傷。

更罕見的是，看護工的頸椎軟骨竟然整個游離到骨頭後面被卡住，造成頸椎神經遭壓迫出現水腫程度，必須在24小時內儘快動手術，否則神經壞死，恐終身癱瘓。

趙紹清說，臨床經驗，椎間盤突出較常見的發病部位通常在腰部，出現在頸部真的很少見，即使腰部，大都是年紀大退化或骨頭鈣化變硬，壓迫到神經導致，32歲如此年輕，椎間的軟骨不可能退化到鈣化，還游離到骨頭後面，嚴重壓迫神經到水腫程度，會出現這種情況可能跟外力搬重物或不小心撞到有關。

趙紹清表示，頸椎椎間盤突出突發性，好比腦部急性外傷出血，突然一個變化造成症狀惡化，很難追究其真實發病的原因，只能推測可能是外力造成，他遇過，病患只是彎腰牽起倒地的機車，就只是一個彎腰動作，病人把機車扶正後再走2步路，人整個癱軟，就醫檢查發現是胸椎椎間盤破裂，軟骨被擠壓出卡到神經。

趙紹清指出，椎間盤突出症狀手術後恢復好壞，跟術前症狀輕微相關，術前越不好術後恢復就不好，要看神經損傷的程度，以及就醫時間點，外籍勞工腰部椎間盤突出病例常見，發病時人坐下就很不舒服，有些病患已經嚴重需要動刀，顧慮後續工作的現實面，僅約2、3成願意接受手術治療。