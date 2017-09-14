醫病》阿公頭痛走不穩以為中風 竟罹高惡性腦瘤第4期

2017-09-14 23:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕80歲廖姓阿公4年前頭痛、常說錯話、步態不穩，家人以為是中風、腦部血液循環不好，後來騎車自摔就醫，發現罹患腦癌第4期、長了惡性度很高的神經膠母細胞瘤，手術切除再放化療，並加強原腫瘤位置的放療劑量，拉長一般僅約2年的存活期，至今未復發、也能正常生活。

中榮腦腫瘤科主任李旭東和一般放射腫瘤科主任游惟強指出，神經膠母細胞瘤是最惡性腫瘤之一、也是腦癌最常見的腫瘤，如名嘴陳立宏就罹患此病，是不明原因的腦部星狀細胞病變，且男多於女，初期症狀與中風不易區別，腫瘤邊緣嚴重侵犯正常腦組織，而且邊緣不易區別，手術不易完全切除，病程快又難治療，不治療只能存活半年至一年。

廖阿公症狀已有3個月，右腦顳頁長了2、3公分的神經膠母細胞瘤，壓迫運動神經，腦水腫也影響認知區域，進行標準治療，李旭東為他完整切除腦腫瘤，游惟強接手做放化療。

游惟強利用精準同步局部加強放療技術，除了在腫瘤和腦水腫區域做標準放療，並以電腦定位在原腫瘤位置提高15%劑量加強放療，撤底殺死癌細胞，也不傷及正常腦組織。

中榮以此療法提高5成至近2倍，中位存活期37.2個月、2年存活率61.4%、3年存活率44.1%，有病人存活至今已8年。

游惟強提出，神經膠母細胞瘤主要臨床症狀有持續頭痛、頭昏、失眠、視力障礙、記憶混亂、言語困難或肢體障礙，2個月就能從沒腫瘤長到2、3公分，提醒如果出現眩暈、頭痛、複視或走路不穩，吃藥未改善，超過2週，就要注意是否中風或腦腫瘤。