醫病》長者貧血可能不只是貧血 柳奇醫院籲癌篩

2017-09-14 16:49

［記者王涵平／台南報導］柳營奇美醫院今日發表3位65歲以上長者，因貧血檢查發現罹患癌症，血液腫瘤科醫師蕭聖諺表示，臨床常見因貧血問題就醫，卻意外發現潛藏的巨大殺手，可透過癌篩、骨髓檢查及早發現治療。

蕭聖諺指出，貧血是血液腫瘤科醫師門診最常遇到的良性疾病，患者多是月經週期長或經血量大導致缺鐵性貧血，但年紀大的長者貧血，較常因為慢性病或營養素缺乏所引起。

1名65歲女性因貧血就醫，初步診斷為缺鐵性貧血，但發現婦女已經停經，且有大便習慣改變的狀況，因此先安排糞便潛血檢驗，結果呈現陽性，進一步接受大腸鏡檢查發現為大腸癌，經手術及輔助性化療後，已經恢復健康。

1名72歲婆婆因經常性下背痛，先至骨科門診求診，發現有壓迫性骨折，因有貧血現象，轉至血液腫瘤科，同時發現腎功能退化，經診斷為多發性骨髓瘤，目前進一步接受治療中。

1名70歲男性則因胸悶不適至心臟科求診，因有貧血問題轉至血液腫瘤科門診，但無明顯鐵質或維生素缺乏，骨髓檢查發現為純紅細胞發育不良，進一步發現合併有胸腺瘤，經手術處理後貧血也順利根治。

蕭聖諺表示，3個案都是一開始以為單純貧血，後經檢查卻發現是因為癌症而導致的貧血。個案2、3顯示多發性骨髓瘤，常合併的症狀有骨頭疼痛、腎功能下降、貧血以及高血鈣，因抵抗力變差而造成容易感染，也是常見的臨床狀況，骨髓檢查在有經驗的血液科醫師執行下，是相當安全的檢查項目，往往可以及早發現問題的所在。

蕭聖諺提醒，造成貧血的因素很多，平時應多留意身體上出現的各種徵兆，尤其是腫瘤方面，目前衛生福利部國民健康署推廣4癌篩檢，可至癌症篩檢站安排檢查。