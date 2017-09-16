醫病》攝護腺前期癌新療法 「保留包膜」切除術

2017-09-16 00:24

〔記者黃文瑜／台南報導〕攝護腺癌已是台灣男性癌症第5名，但對於切片結果為攝護腺前期癌患者，只需定期檢查，無法視為一般癌症做完全切除，台南一名66歲的顏姓患者，卻因無法做預防性切除，而感到困擾，造成精神壓力。最後醫院以美國先進的治療法，一次解決解尿困難及前期癌困擾，一勞永逸。

顏男第一次做切片，發現前期癌，根據國衛院及國際指引的標準：近期內再進行一次切片檢查及密切追蹤即可，他不死心再去其它2家醫院結果相同，第4次到奇美醫學中心，想做「預防性攝護腺全切除」，但泌尿科醫學會目前並不鼓勵也不支持這類預防性手術。

「在不違反規定的原則下，把事情解決。」奇美醫學中心泌尿外科主治醫師王致丞為顏男執行「完整保留包膜無需做尿膀胱接合術」，在達文西機器手臂輔助下，經由打開膀胱將攝護腺組織全部移除術，因包膜有許多神經，保留完整包膜，也不致影響性功能，手術做法就像橘子只取果肉，留下完橘子皮。

王致丞表示，一般癌症做尿道膀胱接合術，不符合前期患者的治療倫理，也容易造成漏尿、影響性功能等問題，也不同於尿道攝護腺刮除術，手術後容易因受雄性激素刺激，攝護腺組織會再長回來。但透過完整保留包膜，就能解決患者對於前期癌的心裡壓力，也能一勞永逸解決擾人解尿問題。