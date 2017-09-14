保健》拒絕傳染病 出國求學、遊玩先看旅遊醫學門診

2017-09-14 17:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣每年出國人數破千萬人，不論是旅遊或是求學，都得面對當地的傳染病，台大雲林分院表示，國人如前往高風險國家或疫區，建議民眾於行前4至8週先看旅遊醫學門診，可進行目的地疫情查詢、疫苗注射、國際預防接種證明書申請等，以確保健康出國平安回家。

「醫生，我女兒要帶我去肯亞看動物，旅行社講要先看旅遊醫學門診，真的要這麼『厚工』嗎？」家醫科醫師葉忻愉表示，非洲及南美洲是黃熱病高風險地區，出國前得先打疫苗，才能確保自身安全；民眾出國留學，甚至得先出示注射完整的疫苗紀錄才能上課。

葉忻愉說，出國旅遊碰上傳染性及非傳染性疾病很多，傳染性疾病包括病毒性腸胃炎、傷寒、A型肝炎、流感、麻疹、流行性腦脊髓膜炎、瘧疾、黃熱病、茲卡病毒等；非傳染性病毒包括高山症及動暈症。

葉忻愉也說，國人出國留學或遊學，必須提供完整疫苗證明，以美國為例，需附流行性腦脊髓膜炎疫苗接種黃皮書才能讀書；另阿公、阿媽如要到美國照顧孫子，也需先施打白喉、百日咳、破傷風三合一疫苗。

台大家醫科醫師陳冠儒表示，中國是狂犬病最流行的地區，只要被溫體動物咬到，必須在24小時內注射第一劑狂犬疫苗，回國進行完整治療，必須接種5劑疫苗，所以國人如在國外就醫施打疫苗，取得就醫證明及保留收據，回國後才能申請健保給付及進行後續治療，否則可能變自費。

陳冠儒強調，旅遊醫學門診屬於預防醫療，屬於自費就醫，建議民眾於行前4至8週先看門診，台大雲林分院是雲林唯一一間可打國際疫苗的醫療院所，可開立接種黃皮書，讓民眾入境不會有困難。