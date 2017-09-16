她發現好市多隱藏版服務 網友大呼「超貼心」

在顧客購物的同時，好市多輪胎中心已派員替其愛車進行免費檢測，並以通知而不推銷的方式做出建議，這項做法獲網友滿滿好評。（擷取自臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

2017-09-16 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多台灣會員眾多，是不少人眼中逛街購物的好地方。台南1名女網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」PO文，分享日前在好市多購物時遇到的「隱藏版服務」，引發網友熱論。

網友在臉書社團內張貼了一張照片，表示日前去好市多購物完正要駕車離開時，發現雨刷上夾了一張紙條，她仔細一看才發現是張輪胎檢查表，原來好市多有特地派出員工，在會員購物的同時為其愛車進行輪胎檢查，這次替她檢查輪胎的員工還在上面用藍筆手寫「前輪也差不多了，後輪建議更換」，貼心的行為讓她特地留言「感謝提醒」。

對此，網友們紛紛大讚此服務說「很貼心，至少讓車主知道輪胎磨損」、「貼心的服務，不會有太多推銷的觀感」、「溫馨提醒做得好，還不會造成壓迫感」、「對於只會踩油門和剎車的我，真是貼心的服務」、「這個做法很聰明，對店家好對客戶也好」、「輪胎中心做的不錯，貼心免費檢測」、「真會做生意」。