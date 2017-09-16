秋天的感覺！週末好天氣 明起北部早晚下探24度

今天各地多雲到晴，感受舒適。（資料照）

2017-09-16 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天台灣附近水氣少，各地大多是多雲到晴，天氣較穩定，唯有部分地區有雨。時序進入秋天，各地早晚較為舒適，不過溫差也大。

今天台灣附近水氣少，各地大多是多雲到晴，唯有迎風面的東半部及北部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星午後雷雨。下週一開始風向從東北風轉為偏東風再轉為偏南風，東半部及南部地區水氣多一些，降雨較明顯。

溫度方面，各地高溫約為32至34度，時序開始邁入秋天，早晚天氣較為舒適，不過溫差也大。

未來一週，各地高溫約在31到33度，下週日、下週一（17、18日）北方有微弱東北風帶來微涼空氣，北部夜晚清晨有微涼的感覺，低溫約在24度，其他地方影響不大，低溫約25、26度。

今天台灣各地沿海（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，新北市、宜蘭縣及馬祖已觀測到浪高2到5米左右，若到海邊需注意安全。

颱風泰利今天清晨中心位置在日本九州西南方約580公里的海面上，預計今晚至明天清晨將登陸日本九州，要前往日本的民眾需多注意颱風動向。

今天金門、中南部空氣品質為橘色提醒（對敏感民眾不健康），午後臭氧濃度偏高；其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 29 ~ 36 32 ~ 35 28 ~ 36

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線狀況。（圖取自氣象局）