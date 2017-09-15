專業課程英語授課教師海外培訓 提升教學競爭力

2017-09-15 16:44

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣近年重視全英語授課，為提升教師英語專業授課知能、落實高等教育與國際接軌，靜宜大學在姊妹校「澳洲天主教大學」開辦「專業課程英語授課教師海外培訓營」，遴選來自台灣9所大學、15位商管及資訊管理領域教師參加。為期2週的全英語授課，增進教師跨文化教室情境、全英語教學技巧，提升國際競爭力。

靜宜大學國際長楊聲勇表示，這次特別選擇具多元文化、課程，以實務就業為導向，在MBA課程及教師教育等領域，位居澳洲領導地位的靜宜姊妹校「澳洲天主教大學」做為培訓場域，期望透過密集課程及與當地師生多元文化交流，提升英語表達、學術英語教學知能，同時營造全英語授課成長社群，以促進教育國際化。

靜宜大學「專業課程英語授課教師海外培訓營」經資料審查及甄選，共錄取靜宜、中山、台中教育、宜蘭、大葉、東海、逢甲、中華及建國科技大學等校15位商管及資管領域的教師。行前進行口說測驗，並規劃翻轉式教學、學科內容語言教學、教學演練、教學觀摩及多元文化體驗等課程，回台後，再進行口說測驗後測。

靜宜大學財務金融學系助理教授莊雅雪表示，培訓內容包括提升英語口說技巧、專業課程英語授課教學知能，及根據學生個別特質，激發學習動機的教育策略與理論。值得一提的是，課程中安排當地教師分享應用APP、Web、QR Code等行動科技融入教學的現況，學生可透過手機，掃描教室中預先製作的QR Code，快速連結教學網站，熟悉及回應課程相關問題，讓學習生動有趣、無所不在。