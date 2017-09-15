《2017高雄舊書店地圖》上市 另類城市藝文旅遊指南

《2017高雄舊書店地圖》上市發行，提供另類城市藝文旅遊指南。（記者黃佳琳攝）

2017-09-15 15:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄觀光景點逐年增多，由高雄書店初代或第二代年輕經營者，聯合製作發行的《2017高雄舊書店地圖》即日起上市發行，蒐羅至少30家高雄獨立書店及舊書店資料並繪製地圖摺頁，不僅創造在地書店聯合品牌亮點，也提供另類城市藝文旅遊指南。

《高雄舊書店地圖》從2010年開始就由民間書店自發性印製發行，至今已第3新版上市，每次印製量至少1千份供民眾索取。發起人是在地深耕30年的復興二手書店的第二代老闆吳俊彥，從接手後，7年來不間斷製作書店地圖供民眾索取。

吳俊彥說，初衷只是希望呈現書店資訊，讓更多人到實體書店消費、在眾多書店當中找到他們需要的書，但沒想到佳評不斷，還因此結交了其它書店的經營者，互相在書市經營中相濡以沫，交換書店經營甘苦，無心插柳開創高雄書店的聯合品牌。

經營書店雖然辛苦慘淡，吳俊彥與各書店成為友好盟軍，突破書市單打獨鬥窘局，前年先聯合等閑書房、今年更加入左彎二手書店，透過實地走訪的方式，逐間踏查，一同製作舊書店地圖；這次共搜集了26間舊書店、6間特色書店，並提供google map版本讓民眾更方便尋找，也加入了高雄舊書店的小故事，讓人一窺老書店的神祕面貌。

《地圖》中呈現的書店各有其特色，有剛在鹽埕區成立的貓手book&shop日文二手藝文書店、鼓山區的花椰菜書房是年輕人經營，相當有活潑朝氣、左彎二手書店則以收藏精典文史書籍為主，店內有不少30年代以降的台灣文學史書，是書痴流連忘返的藏經閣。

高市文化局長尹立說，此次由民間自行發起、文化局協助的《高雄舊書店地圖》，期望民眾能透過地圖走進書店，與店長交流或買書支持書店，讓逛書店也成為生活的一部分。