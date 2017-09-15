妻子是狂熱信徒... 他用這招說服老婆脫離妙禪！

妙禪師父被爆接受信眾集資4000多萬元購買的名車，引起各界討論。（圖取自YouTube）

2017-09-15 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕宗教組織「佛教如來宗」創始人妙禪師父被爆接受信眾集資4000多萬元購買的名車，引起各界熱烈討論，連日攻佔媒體版面，有網友的妻子原本很相信師父，但他趁著這次新聞爆出來後開始和老婆溝通、講道理，最後妻子終於被他說動，願意脫離妙禪，他也大方分享如何讓說服這些「中毒」至深的信徒。

陳姓網友在《爆廢公社》PO文透露，老婆在這次新聞爆出時，就一直裝死，還說那邊環境很好，眾人發心一起修行，還能消除業障，終於有一天他找到機會切入重點。

陳姓網友說，有天中午剛好電視新聞大肆報導師父買勞斯萊斯的事情，他就問妻子說是否今天還要去禪修，沒想到妻子說沒事的話會去。陳姓網友接著說：「可是妳看，現在新聞報成這樣，妳覺得八成的大眾會不會用異樣眼光看待？」這時妻子開始出現遲疑：「所以他們講的到底是真的假的？」

陳姓網友就問妻子捐錢的目的是什麼？妻子回答：「蓋大禪堂啊」他就接著問：「阿大禪堂勒？」妻子也坦承回：「還沒蓋啊」，陳姓網友趁勝追擊：「可是他買勞斯萊斯花了4000萬耶，而且他是開著1300萬的賓士SLS去試車的，一般來說如果一個富豪擁有這麼多跑車，有棟豪宅放車應該也不意外對吧？」妻子開始沉默。

陳姓網友就問妙禪師父除了宗教以外，有聽說過他有開公司當董事長嗎？那有沒有想過，他的名車、豪宅這些破億的錢從哪裡來？陳姓網友又問：「你們元大銀行的如來卡每個月扣2000，我假設10萬信眾，裡面只有1萬人有辦卡，1萬人x2000元，每個月佛教會有多少收入？」妻子答：「2000萬。」陳姓網友說：「一年就等於2.4億，5年就12億不知道可以蓋幾座大禪堂了，阿你們的大禪堂咧？」

陳姓網友的妻子驚訝地問：「...所以他真的拿我們的錢去買車買房？」陳姓網友則回：「我是不知道是不是，但是師父不可能有這些錢買名車，買名車又不可能亂停，一定有豪宅，那買車買房的錢我是不知道他如何舉證，除非他拿出中樂透證明，不然我真的想不到除了你們這群愚民的錢以外還有什麼可能。」

陳姓網友最後再補一槍，對妻子說：「現在全台灣的人都在反師父，妳出去要是被朋友發現，妳一定會被排擠，而且我出門打死我也不敢跟朋友說妳在這個教，我覺得超丟臉的。」最後妻子真的被他說動，願意脫離妙禪。