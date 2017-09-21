驚豔你的眼球！待在奢華宮廷大吃泰北菜

2017-09-21 08:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕想吃道地泰北菜，不用飛到泰國了！來自泰國清邁的WOO餐廳，今年6月在高雄開設亞洲首家旗艦店「WOO Taiwan」，融合泰北菜、泰國風藝術，把餐廳的裝潢擺飾當做藝術裝置營造，在巴洛克風的宮廷設計中，大量擺設植栽與繽紛造景，令人眼花撩亂又具泰國式衝突感的藝術，讓用餐的客人，就像掉入色彩豐富的畫作般。

餐廳從入口庭園即種植許多四季植物，也包含泰國常見的雞蛋花、美人芭蕉、積水鳳梨和棕櫚樹等，推開玻璃門，首先映入眼簾的是植物叢林般的造景，空氣中彌漫著植物的氣息，像是誤入花坊，但實際上卻賣著泰北風味料理，泰北風味的烤雞糯米飯、乾燒肉、香茅蝦等都能品嚐到，其中又以20種泰式調味拌炒而成的雙色米沙拉最為經典，以蝶豆花、紅龍果將米煮成鮮豔的藍色與粉紅色，再加入青芒果、椰子乾、南瓜籽、火炬姜、葡萄柚等多款材料拌勻，與韓式拌飯有些相似，但卻充滿泰國風味。

另一道招牌的宮廷古法蜜汁魚酥佐西瓜，則是將烤乾的魚酥打成粉，拌入砂糖撒薄荷葉與西瓜一同入口，鹹甜多汁的口感，也是台灣不易吃到的泰式經典，甜點則走鄉村媽媽風味，沒有精緻外觀，而是把胡蘿蔔、莓果等天然的食材烘烤而成。

WOO Taiwan品牌經理陳立洋表示：「清邁是個充滿文創與藝術氣息的城市，氣候、熱情程度與高雄非常相似，我們除了把泰北菜帶入，也把餐廳當做藝廊營造氛圍，店裡的花藝植栽每7天換一次風格，並定期請花藝老師以植物做為藝術裝置，同時引進泰國的香氛品牌，讓餐廳不僅是用餐空間，而是多元的藝術空間。」

WOO Taiwan：（07）559-7998，高雄市鼓山區青海路298號