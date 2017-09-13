中市老人健保改革 市府強調落實社會公平正義

2017-09-13 11:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市老人健保補助今年起採取排富措施，外界對此討論不斷，國民黨議員沈佑蓮在臉書表示，過去台中老人健保補助已有排富，政策轉變只因市長林佳龍「逢胡必反」。市府今天澄清，省下經費擴大投入銀髮族福利，且中低收入戶仍有補助，長輩整體福利不減反增。

沈佑蓮指出，台中市65歲以上老人健保補助過去就即有排富，所得稅率在5％以下，即年收入52萬元者才補助，今年取消補助後，很多老人都說不好意思跟兒女開口要錢繳健保費。

對此，市府表示，老人健保補助並非法定社福支出，近年來，監察院、台中市議會都曾要求市府減少非法定社福支出，避免資源錯置，影響公平正義。尤其，現行的全民健保制度，依據個人不同經濟能力收取保費，有能力者為弱勢者多負擔一點，因此包含台南市在內的許多縣市，均未實施老人健保補助。

市府也說，目前台中市老年人口已突破30萬人，且每年平均增加1.5萬人，老年人口佔台中市比例逐年上升，120年將突破20％，老人健保費補助也將大幅增加，今年補助預算已達13億1639萬元，如果不調整，10年後，補助預算更將高達21億4424萬元，勢必排擠其他社福政策。

市府進一步說明，依照台中市過去的老人健保費補助政策來看，105年老年人口約近29萬，高達18萬人獲得補助，比例超過60％；其中近半領取補助者擁有不動產超過750萬元，年利息所得超過5萬元，排富效果已失靈。

市府指出，今年1月起調整老人健保補助政策，僅補助65歲以上低收入與中低收入老人，節省超過13億元，108年將節省超過15億元，至111年節省經費累計近百億元，省下來的經費及資源，可擴大投入老人共餐、老人送餐、長青學苑、敬老愛心卡、長照2.0、居家服務人力等福利，整體老人福利不減反增。