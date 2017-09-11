私娼寮拆後廢棄物 竹縣府認定為掃盪專案將「自清」

新竹縣政府改採專案掃盪方式，最慢1個月內清除私娼寮違章建築拆除後的營建混合物。（記者廖雪茹攝）

2017-09-11 16:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕本報獨家披露，新竹縣政府上月7日拆除湖口鄉「榕樹下」私娼寮違章建築，大量營建混合物卻迄今逾一個月尚未清除，塵土飛揚，有礙觀瞻；縣政府表示，經協調後決定改弦易轍，以掃盪治安死角違建違法專案，從拆除到清理「一條鞭」全由縣府執行，最慢在1個月內清走。

縣府秘書長蔡榮光表示，湖口私娼寮的營建混合物，若依「廢棄物清理法」，應由土地所有人、管理人或使用責清除；此案主要地主是國有財產署約佔7成，其他是軍備局、退輔會及水利會等共4個單位，拆除31戶有部分是租用、部分佔用。

蔡榮光指出，縣府拆除違建，使用人（私娼戶）早已鳥獸散，即使代為清除後追償費用，恐怕也遙遙無期；追償不成，依法可向管理人或所有人追償，但土地都是國有，且相關單位認為土地出租、被佔用，違建管理單位仍是地方政府，因此由誰出錢清除、費用比例如何分攤等，程序上都將費時協調、釐清。

蔡榮光說，勝利路（117號縣道）和榮光路是通往新竹工業區的門面，大量營建混合物堆積路邊，風吹雨淋，塵土飛揚，已嚴重影響環境衛生，甚至引來亂倒垃圾；考量此案有處理上的時間壓力，因此縣府改弦易轍、彈性應變，經縣長邱鏡淳同意，決定不引用廢清法處理，而是以治安會報決議執行的掃盪專案，從拆除到清理，由縣府負責到底，以期加快處理的腳步，還給縣民一個清新的環境。

蔡榮光表示，初估營建混合物約須300萬元來清除、處理，此案已由工務處簽辦中，希望最快在這個月底清除完畢，日後擬規劃為公園綠地，提供鄉親一處休閒空間，並避免私娼寮又再死恢復燃。