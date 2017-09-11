衛生紙丟馬桶公廁 南市計畫7年內達2600座以上

環保局改造公廁，衛生紙丟馬桶的公廁，7年內要提升到7成以上。圖為安平億載金城公廁。（記者蔡文居攝）

2017-09-11 15:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市107年度拔尖計畫，獲環保署2000萬元補助，計畫將觀光景點、市場、市民洽公大樓等硬體老舊、設備損壞但使用率高的公廁，列入優先改建重點。環保局表示，南市衛生紙丟馬桶的公廁，預計7年內提升到7成以上，逾2600座。

環保局今天表示，環保署拔尖級遴選揭曉，南市連4年蟬聯最高補助，金額達2000萬。配合環保署推動公廁7年40億補助改造計畫，將這筆經費投入觀光景點、市場等19處公廁改建，達到「不溼」、「不髒」、「不臭」公廁三不運動標準，同時推動環保署衛生紙丟馬桶政策，全面提升公廁環境衛生品質。

環保局表示，南市總計要將19處共60座公廁汰舊煥新，其中，觀光景點擇定安平舊城、安平樹屋、夕遊出張所等，夏日避暑勝地白河蓮花公園，新興景點包含西門淺草商圈、台南都會公園兒童島蘑菇屋等處。

環保局表示，環保署啟動「公廁更新7年計畫」逐年改善全國5000座公廁，衛生紙丟馬桶政策也於7月上路。目前南市除了學校公廁以外，還有3752座列管公廁，其中能將衛生紙丟馬桶的公廁有1356座，佔全市公廁3成6。環保局預計7年內提升到7成以上，同時提供配套服務，如有馬桶阻塞問題，將免費協助清理。