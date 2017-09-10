政大將移走蔣中正銅像 教授：願賣房子籌錢買回

政大中正圖書館內的蔣公銅像。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-10 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕政治大學昨召開2017學年度第一次校務會議，會議中針對校園2座蔣中正銅像的去留問題進行討論，表決後以「遷移1座銅像」為結果，對此，教育系教授周祝瑛表示，她願意將房子賣掉來籌錢買回銅像。

政大昨召開校務會議，會議上決定與轉型正義有關的2項重大提案，通過校歌減少黨國色彩，將「吾黨」、「革命」、「三民主義」等字詞去掉，並針對校園2座蔣中正銅像去留進行討論，表決後以「遷移1座銅像」為探討結果，而遷移的方式、時間、地點則將會在下次會議決定。

周祝瑛過去曾痛批文化總會舉辦的「Hello, Miss Lin 跨界女神數位遶境」展覽「把媽祖扮成日本A片女主角」，如今又不捨蔣中正銅像被移走，她相當失望的在會議中表示，「政大認為的垃圾（指銅像），是很多人的寶」，強調她願意賣房子來籌錢買回銅像，直言「十年、二十年後，政治再正確回來後，會有人用更高價來買回來」，後續價值看漲，是一門划算的投資。

會議中也有民族系教授藍美華持相似意見提出臨時動議，她指出，「我們設立兩個帳戶，支持保存銅像的捐款到那個帳戶，反對的話捐到另一個。」

另外，對校務會議的表決結果，異議性社團「政大野火陣線」在臉書專頁表示，這次會議結果「讓這所校園，抹淡過去威權的遺毒，並體現身為學術殿堂，最崇尚的民主自由」，彰顯胸襟與高度，也讓政大與台灣的轉型正義，露出一絲曙光。