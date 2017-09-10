09/10 各報重點新聞一覽

教育部今天召開「高級中等以下學校課程審議會審議大會」，各界高度關注的國語文課綱文言文、白話文比例，預料將會定案。（資料照）

2017-09-10 06:30

自由時報

課審會今拍板 師生盼降文言文比例

教育部審議12年國教的國語文課綱，引發高度關注的文言文、白話文比例，預料今天將會定案，決定下一代國文學習方向，不少師生期盼降低文言文比例。

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中國擬關閉交易所 比特幣單日崩跌20%

繼中國人民銀行上週叫停ＩＣＯ（首次代幣發行）後，虛擬貨幣在中國境內交易恐被封殺。中媒報導，中國監管機關決定關閉境內虛擬貨幣交易所，使得比特幣價格瞬間暴跌至二三一三一．四人民幣，單日崩跌逾廿％。

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台灣視網膜剝離比率 全球最高

要保護靈魂之窗！衛福部委託高雄長庚醫院團隊研究本國兒童視力健康狀況時發現，國人每十萬人就有十六．四人視網膜剝離，是各國之冠，且廿歲到廿九歲青壯年更高達十八．七人，是荷蘭同年齡層一．四人的十三倍。

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蘋果日報

直擊 妙禪駕2千萬名車

由妙禪師父創始、號稱全台有10萬信徒的「佛教如來宗」，名人弟子無數，月前傳出一般信徒及逾百名菁英信徒，集資4千多萬元買2輛勞斯萊斯超跑奢華名車，供養妙禪供其代步。《蘋果》日前直擊妙禪駕駛其中1輛要價2千多萬元的勞斯萊斯Wraith雙門新跑車，載妻子及弟子試車奔馳兜風，法喜充滿。

強颱估周三來襲 全台防雨

位於關島附近海面的熱帶性低氣壓昨晚增強為今年第18號輕颱泰利（Talim，菲律賓命名，原意為刀刃），氣象局昨預警，周三起全台恐有大雨或豪雨，其路徑及影響時間仍須觀察。美軍昨預報，泰利可能在周三到周四以強颱威力掃過南台灣。專家提醒，泰利所處海域適合發展，可能增強為中颱甚至強颱，強度不排除會有已在加勒比海地區奪走逾24命的颶風「艾瑪」等級。

聯合報

華語能力不足…誰來幫「跨國銜轉學生」

越來越多的「跨國銜轉學生」流動於台灣與母國的教育體制中。其中以新住民子女問題最嚴重，因華語能力不足，他們回到台灣時，課業及人際關係都受到極大挑戰，經常只能降轉及接受補救教學，無法順利接軌台灣教育系統。

厄瑪颶風直撲 佛州大撤離

颶風厄瑪重創古巴與加勒比海諸島後一度減弱至四級，但九日早上再度增強為五級，以每小時二百五十七公里的風速朝佛羅里達州直撲而去，厄瑪外圍帶來的狂風暴雨已開始肆虐佛州南端。厄瑪在前述地區已造成廿多人死亡，建築及碼頭受損、電力及通訊中斷。

中國時報

灣生報恩 捐成大千萬遺產 盼父靈重回故土

「這是個令人震撼且感動的故事！」成功大學前身、台南總督府台南高等工業學校第一代學者百瀨五十教授長女，也是「灣生」的泉美代子，在台灣出生、成長至12歲返日，多年來心繫台灣故土，2年前辭世，捐贈家裡半數遺產、4939萬圓日幣（台幣1277萬元）給成功大學，以父之名成立獎學金，譜出佳話。

賴揆宣布 客語列國家語言

行政院長賴清德上任後首個公開行程，來到新竹縣新埔義民祭典，讓民眾驚喜連連。賴清德除了向義民爺致敬之外，致詞時用客語向民眾打招呼，還帶來了3個關於客家事務的大禮，要送給新竹的鄉親。