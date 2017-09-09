課綱文言比例爭半天 年輕人：出社會早忘光

12年國教課綱審國語文教育，卻引發其中文言文、白話文的比例問題。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-09-09 21:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕12年國教課綱審國語文教育，卻引發其中文言文、白話文的比例問題，對此，全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱有感，引述甫出社會的年輕人意見，強調文白爭議不重要，出社會早就忘光，如何透過語文培育解決問題的能力才是關鍵。

吳福濱表示，文白之爭宛如教育界的「宿疾」，隔幾年就發作，但教育主體是學生，日前曾與77到80年次的年輕人座談，發現不少人對近日的文白爭論不以為然，透露出年輕世代闖蕩社會下，對語文教育的看法。

吳福濱說，這些年輕人不乏創業者，有人說，高中課本的文言文早忘光，但手機查就有，且只有對教國文跟念中文系的人有重要性，對社會競爭力無幫助，直言，「活下去才重要」；但也有人說，文言文對形而上的價值有幫助，懂古文可培育文學素養，談吐不一樣，但純屬個人興趣，也可個人加強，不必全體學生受苦；更強調，生在台灣、長在台灣，適當加入台灣文化文言文才對。

吳福濱認為，12年國教要培育學生解決問題能力，包含基本知識常識、良好的態度、做事能力等3項核心素養，絕非死讀書、重考試升學，而教學工作更該成就每一個孩子，未來成敗端看老師的素質，且未來少子化、貧富差距擴大，政府應正視問題，才能避免台灣教育體制繼續失衡。