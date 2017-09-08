湖口軍用地廢棄物未清 觀景公園案恐「胎死腹中」

經調查，湖口鄉公所擬新建觀景公園的軍用地上，20多年前遭濫倒約3萬立方公尺廢棄物，更含有害物質，概估處理費要上億元。（記者廖雪茹翻攝）

2017-09-08 22:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉公所向軍方撥用12公頃的閒置地，準備結合老街觀光營造新景點，開挖後卻驚見約3萬立方公尺的廢棄物，其中更含有害物質，處理費概估要上億元。但濫倒年代久遠，權責至今仍待協調，雖已斥資400多萬元做好水土保持工程，在廢棄物清走前，本案恐將無限期擱置，「胎死腹中」，令公所大嘆無奈！

縣府環保局說，依廢棄物清理法，8月初行文國防部軍備局，要求1個月內提出處置計畫書，但迄今未提。為此，7日已偕同相關單位初步討論，正設法協調。

湖口鄉鄉長林志華說，這塊軍用地位在中湖路、高架橋旁，居高臨下，視野遼闊，公所打算結合湖口老街、茶園和戰車特色，營造一處新的觀景休閒公園。

他說，經多年努力，軍備局104年2月同意移撥12公頃土地，公所擬爭取5000萬元經費分年執行，去年向農委會水保局爭取400多萬元首期經費，施作水土保持，沒想到開挖後發現大量廢棄物！

環保局調查，現場散布家庭垃圾、營建廢料和印刷電路板等事業廢棄物，合計約3萬立方公尺，經公所開挖集中，環保局篩選採樣，在可疑樣點中，確認5個樣點的鉛等重金屬含量超過法規標準，推估數量約有5000立方公尺，所幸環境監測未發現異常。

目前，現址入口已拉起封鎖線，放置紐澤西護欄禁止進入。

公所建設課長黃乾祥說，經環保局調閱航照圖，推估廢棄物約在80年初遭棄置，當時軍方是土地所有權人，行為人難以追查，理應由軍方負責，公所撥用土地點交，不可能全部開挖確認；鄉公所現階段代為管理，土地仍屬國家所有，因此建請中央協助分攤清除、處理費用，否則公所的計畫恐將走不下去了。

但環保局說，全台有2000多處非法棄置點，恐難因行為人難以追償，而全由政府埋單。