揪甘心！綠衣天使退休金全捐 買車接送老人家

退休郵差宋萬富（左）和太太鄭美捐出價值125萬元的社區巡迴車，專門服務行動不便的老人家。（記者葉冠妤攝）

2017-09-07 20:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕當郵差當了47年的宋萬富，去年自綠衣天使的崗位退休後，跟著太太到新莊的牡丹心社區陪伴站擔任志工，改照顧銀髮長輩們，因目睹長輩常常苦等不到接送交通車，宋萬富於是捐出幾乎是全額退休金，以125萬元添購社區巡迴車，到府接送長輩。低調的宋萬富說自己大半輩子都在為人民服務，現在專門服務老大哥、老大姊，看到長輩能舒適搭車，便感到無比滿足。

宋萬富說，自己從高職畢業後就到郵局工作，47年的職涯人生，除了送信，也會兼送飯菜給獨居長輩，他說即便是在繁華的台北市送信，仍常常會在一些陰暗巷弄發現生活辛苦的獨居老人，所以他會利用投遞信件之餘，順道關心這些長輩們。

去年7月從郵局退休後，宋萬富開始跟著太太鄭美到牡丹心社區擔任佈老志工，照顧老人家，66歲的宋萬富說「我身體還很健朗，就讓我來照顧老大哥、老大姐！」不僅每周三、五固定到陪伴站陪老人家們運動、上健康課程，更幾乎天天到陪伴站的愛心苗圃澆水，連植物都由他一手照料。

宋萬富說，太太鄭美在社區開雜貨店，個性活潑熱心，與左鄰右舍都很麻吉，已經當了十多年的志工，他退休後才被太太揪團加入志工行列，好幾次看到長輩苦苦等不到接送交通車，「快中午才到陪伴站，吃個飯差不多就要回家。」他才動念捐錢買車，全家人也大力支持。

宋萬富的退休金才100多萬，卻捐125萬買巡迴車，他直說「錢夠用就好」，卸下綠衣的他，還持續執行著「天使」任務，夫妻倆出錢又出力，也成社區佳話。

新北市社會局長張錦麗表示，新莊區牡丹心社區發展協會是新北市第一個長照2.0 C級巷弄站試辦點，由於中央沒有提供車輛補助，宋萬富捐車後，牡丹心可說是全國第一個擁有社區巡迴車的C級長照巷弄站。