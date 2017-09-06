文白比例吵不休 彰中台研社主張接軌國際

2017-09-06 16:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對12年國教高中國文課綱文言文比例問題，國教課綱審議大會將於週日（10日）舉行，長期致力於台灣文學研究的國立彰化高中台灣文學研究社師生，今天呼籲課審會，應將高中國文課綱古文比例降至30％。

12年國教課綱審議提案擬將文言降為30％，引發學界文言文與白話文兩派論戰，成為近日教育界熱門話題。

擔任彰中圖書館主任的彰中台研社指導老師呂興忠，在課審會前有所動作，他和多位台研社成員，利用紙箱書寫做成的海報，寫著「語文教育正常化」、「接軌國際」、「學好白話文」、「降低古文比例」等內容，發表主張、抒發心聲。

呂興忠說，課審會目前最新的意見，擬將高中國文教科書分A、B兩種不同版本，A版古文占30％、B版古文占50％，台灣語文教育的核心價值，若多了古文比率，勢必排擠現代文學、外國文學與應用語文的學習，30％較低比率的古文選文，才能讓國民教育走上現代化與國際化。

2年級學生黃柏翰說，高中國文課本因為高比例的中國古文，嚴重排擠台灣在地文學和海洋文學，如果，國文課多數時間都埋首在古文字句的註釋與翻譯，忽略白話文之美，將得不償失。

2年級學生卓明璋不諱言，文言文成為學習國文的負擔，他說，1冊國文課本文言文就占了8、9課，再加上中華文化基本教材及其他課本補充的文章，文言文幾乎占了整個國文教學的7、8成，文言文的註釋和默寫讓人難以消化。

「難道每1位醫生都需要15級分的國文能力嗎？」2年級學生李柏龍說，國中國文裡面就有相當比例的文言文，老師在文言文教材所花的時間多於白話文，白話文則因為趕課壓力，快速帶過，甚至讓學生自己閱讀，學測要考15級分，不也是在展現考生背誦古文、字音字形等記憶能力，如此有其意義嗎？