等了17年！ 輔大醫院9/29開幕、10/2開始門診

輔大醫院將在9月29日開幕，10月2日開始門診；10月16日急診開始。（記者李雅雯攝）

2017-09-04 20:23

〔記者李雅雯／新北報導〕天主教輔仁大學附設醫院預計在9月29日開幕、10月2日對外試營運、開始門診，10月16日急診開始。首批護理師210位在今天報到，進行為期5天的職前研習；多位醫院主管1年多前已就位，規劃醫療儀器採購建置；百餘位醫師日前陸續分批完成報到，輔大醫院以行動向外界說明，我們準備好了。

輔大醫院營運初期預計將有263位護理師投入，98%為來自其他醫療院所的有經驗者；多位來自國立台灣大學醫學院附設醫院的權威醫師，也在年初就已確定「挖角」成功，將到任輔大醫院。

輔仁大學醫學系在2000年成立，沒有附設醫院。現任輔仁大學校長江漢聲在2006年擔任醫學院長，彼時即喊出輔大要有自己的醫院，耗上10來年，終於催生出輔大醫院。

江漢聲今天受訪時表示，新莊、泰山、五股地區有50多萬人口，急重症病患過往多需送林口，或是跨河送台北市，輔大醫院營運後，將能把握黃金時間就近處理，肩負守護地方居民健康的責任，這也是蓋輔大醫院的重要初衷，「我們改變地方的醫療生態，就地就能把急重症處理好」。

江漢聲指出，輔大醫院「以病人需求為中心」的概念將落實在具體作法上，院內將設資訊創新中心，導入智慧型設計，病人等候時間計算、病人是否滿意居家照顧等各式項目，都將列入追蹤資料庫，持續求進步。江漢聲強調，輔大醫院是嶄新、新穎的醫院，外觀弧形造型、一樓挑高大廳和各式藝術作品陳列，追求的都是「關懷」，病人和其家屬走入醫院後，沒有壓迫感、沒有急躁感，治療的不僅是疾病，也安定舒緩情緒。

輔大醫院將開設30個科別，其中特色科別包括：心臟血管、胃腸肝膽、腎臟、泌尿、骨科、神經、腫瘤、婦女健康、社區醫療等；輔大醫院院長王水深專長心臟血管，輔大醫院副院長江清泉領軍骨科，輔大醫學院院長林肇堂將領隊胃腸肝膽，輔大校長江漢聲則專業於泌尿科。10月2日開始門診；24小時急診在10月16日加入開設。

輔大醫院護理部主任李雅玲表示，營運初期預計可開163床，年底將增加到250床，初估一年後將可開滿499床。