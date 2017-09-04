新竹市嚴選的好香米一期稻作上市了！一起來開飯了！

2017-09-04 11:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市農會稻米產銷班嚴選栽種的台農71的「好香米」一期稻作上市了！僅1公頃栽種面積、3600百公斤的產量，無農藥殘留、經合格檢驗，新竹市副市長沈慧虹今天與農會理事長陳全桂和產銷班長劉世鑑邀請大家來「開飯」，品嚐米粒飽滿且帶有芋頭香氣的好香米，適合當白飯、燴飯及熬粥，口感彈牙又有香氣。

新竹市農會成立稻米產銷班，去年開始規劃1公頃的栽種面積，投入台農71益全香米的栽種，去年稻作收成後，獲得熱烈迴響與支持，不僅預購數量秒殺，更透過精緻包裝，成為送禮自用的最佳伴手禮，今年的一期稻作9月上市，所有好香米都採真空包裝，且經SGS檢驗合格，無農藥殘留。

由於好香米的碾製作過程未用藥且使用洗米機篩選，有購買「好香米」民眾反映好香米放置20天就會長米蟲，且在洗米過程中有較多黑點及米糠現象，對此，班長劉世鑑解釋說，是因稻子成長過程中有鳥類啄食及蟲蛀，留下殘餘穀粒在稻穗，加上未用藥碾米才會如此，消費者不用過度擔心。

劉世鑑也建議消費者可把「好香米」放入冰箱中冷藏擺放，或以布包大蒜一起放置，就可減少米蟲現象，目前好香米有分白米及糙米2種，包裝分1公斤及3公斤裝，每公斤110元，將全數交由農會代為銷售，今年只接受在農會購買，不接受預訂，因碾米都是3天內碾製的，保證新鮮、無毒，一定讓民眾吃的健康安心。