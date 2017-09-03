洪慈庸邀看「徐自強的練習題」 盼司改議題受關注

2017-09-03 21:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕為讓台中民眾先賭為快，立委洪慈庸舉行電影包場活動，邀請民眾免費欣賞紀錄片「徐自強的練習題」。她強調，台灣要改變的東西很多，看到司法還有很多需要改變的地方，希望更多人一起參與，也讓冤獄被害人在人權維護的路上不孤單。

紀錄片「徐自強的練習題」敘述徐自強因被指控擄人勒贖及殺人，坐牢16年，直到更九審才判定無罪的。電影包場播映活動，除了洪慈庸、導演紀岳君、徐自強及胡博硯教授，鄭性澤、洪爸、洪媽也到場一同欣賞，映後QA觀眾也相當熱情的提問交流。

洪慈庸表示，我們現場有被害人，而每個人，都有可能在下一秒變成下一個被害人；她呼籲，我們不應漠視放任這樣的事情持續發生，台灣要改變的東西很多，看到司法還有很多需要去努力改變的地方。

洪慈庸指出，大家對於徐案的高度關注，也代表著台灣社會對司法改革的期待！未來會持續關注人權議題，也希望透過電影欣賞的活動，讓更多人看見、了解，讓徐自強等冤獄被害人在人權維護的路上不孤單，也讓我們一起努力完成這未完的練習題。

徐自強則說，自己能夠站在這與大家對話，是因為有很多人的幫忙與努力，透過這個件事也讓他發現，很多事情是必須自己去爭取的，包括你沒做過的事、被誣賴，你的清白還是要靠大家去爭取。經過這件事，自己體會最深的就是「社會責任」。

徐自強表示，在案件結束後他一直在回想，認為自己也有責任，因為以前看到不公不義的事不會去糾正，就讓它一直持續發生，最後發生在自己身上；也讓他明白，看到不公不義就應該要去糾正，否則它就會一直持續發生。目前在司改會工作不是為自己，而是為下一代，希望下一代不會再遇到這種（冤獄）事情。

紀岳君也形容，來影城觀影的每一位觀眾都是「一顆種子」，希望在未來能持續「發芽」，而在司法改革的路上，也希望能持續有大家的支持。