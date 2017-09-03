流傳百年不輟 鹿港放水燈可列世界紀錄

鹿港地藏王廟今天晚上在福鹿溪完成放水燈、祭水靈儀式，點燃紙燈放於溪中，任其漂流入海。（記者張聰秋攝）

2017-09-03 19:45

〔記者張聰秋／鹿港報導〕後天（9月5日）就是中元節，彰化縣鹿港鎮地藏王廟今起為期3天舉行「放水燈做功德」祈安拔薦超渡法會，今晚重頭戲於福鹿溪施放水燈、祭水靈，鹿港地藏王廟主任委員許森樹說，年年都在中元前2天即農曆7月13日酉時施放水燈，流傳百年不輟，應該可以列入國際級的世界紀錄。

鹿港早年是商港，交通水路險惡，常有水難喪生者，創廟於清初的鹿港地藏王廟，每年固定於農曆7月13日至15日舉辦祭典及燃燒紙船的放水燈儀式，點燃紙燈放於溪中，任其漂流入海，最主要特色經由流放的水燈，引導孤魂水靈到地藏王廟參與福宴、聽經、禮懺，農曆7月15日擴大普渡，舉行放燄口、收庵儀式。

許森樹表示，鹿港放水燈既是鹿港人共同信仰，更是鹿港重要祭典盛事，鹿港地藏王廟每年農曆7月13日酉時施放水燈、渡水靈、做功德，所以鹿港放水燈的活動也可以列入國際級的世界紀錄。

彰化縣長魏明谷指出，鹿港北有天后宮、南有鹿港地藏王廟，一司天、一司地，是當地民眾信仰的中心。

今天下午，廟方持燈遊街到福鹿溪口點燈招水靈，由寺廟陣頭帶路，遊行隊伍從中山路、成功路、菜園路、沿海路、龍舟路等到福鹿溪出海口。

過程循古禮由法師誦經，縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、立委王惠美等民代與會，眾人共同見證祭江、祭水靈，晚上近6時天色轉黑，點燃火苗的水燈，隨著福鹿溪水流流向出海口，水燈上綻放的火苗光芒，照亮福鹿溪，直到火苗燃燒殆盡，水燈在江面消失，宣告儀式完成。

鹿港地藏王廟建於清初，主祀地藏王菩薩，掌管善惡靈魂，並統帥十殿閻君，謂為陽神管陰間，中元普渡地藏王廟香火鼎盛，祭典隆重，平日緊閉的大門，在此時敞開放庵，並舉行盂蘭盆會，直至入夜收庵。