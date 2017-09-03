東大路機車地下道老舊昏暗 將全面翻新升級

新竹市東大路橋下的機車地下連通道，過去給人昏暗及髒亂印象，行人也沒有友善的通行空間，市府將全面翻新改善，打造明亮乾淨的機車地下連通道。（記者洪美秀攝）

2017-09-03 14:46

［記者洪美秀／竹市報導］新竹市東大路機車地下道位在東大陸橋正下方，是機車族穿越鐵路兩側，由中華路通往南大路的重要交通幹道，但啟用40年來，地下道不僅設施老舊，燈光昏暗、且人行空間狹小，形成不友善的步行環境。新竹市府編列2300萬元經費，將針對此地下道進行全面翻新，除提升東大路機車地下道安全性，更要打造行人與機車「雙贏」的友善連通道。

新竹市府工務處表示，竹市平面車流來往鐵道兩側，多仰賴光復路、東大路、西大路與振興路處地下道，其中東大路地下道專屬機慢車通道，全長206公尺，是機車族由市區通往竹科與清交大等學校重要交通樞紐，更是未來「新竹公園再生」完成後的交通要道，這次市府進行的改善工程，是40年來首度針對此機車地下連通道進行全面翻新，除將補強斑駁的老舊設施，也將以城市美學注入景觀設計，期許在改善火車站地下道後，再次翻轉市民對老舊地下道的印象。

市府工務處副處長曾嘉文說，東大路機車地下道設立40年來，長年來燈光昏暗、長期漏水、牆面斑駁、立面青苔污漬、立柱鐵件生鏽等問題，人行步道僅60公分寬，僅勉強供一人通行，缺乏友善行人環境，也容易造成道安問題。

曾嘉文說，這次改善工程透過結構補強改善裂縫、水泥剝落及漏水，也會以防護鋼絲網取代舊式護欄，增加穿透性，提高空氣流通及採光。

此外，也將人行道由60公分加寬到90公分，讓人行空間更友善，並以線性燈取代老舊燈管，創造連續且全面的照明系統，改善地下道長期昏暗的「隧道感」，此外地下道兩側也會加裝降低噪音的建材，減少機車通行刺耳迴音對周邊居民影響。

這項東大路機車地下道景觀美化工程已完成規劃設計，預計年底動工，明年夏天完工，期許提供市民一條安全、舒適的嶄新機車地下連通道，讓行人及機車流都順暢。

新竹市東大路橋下的機車地下連通道，過去給人昏暗及髒亂印象，行人也沒有友善的通行空間，市府將全面翻新改善，打造明亮乾淨的機車地下連通道。（記者洪美秀攝）

新竹市東大路橋下的機車地下連通道，過去給人昏暗及髒亂印象，行人也沒有友善的通行空間，市府將全面翻新改善，打造明亮乾淨的機車地下連通道。（記者洪美秀攝）