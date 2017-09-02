AIT副處長台灣女婿 傅德恩愛台灣味卻怕臭豆腐

傅德恩將讓年輕人更瞭解AIT。（記者黃旭磊攝）

2017-09-02 00:40

［記者黃旭磊／高雄報導］AIT美國在台協會副處長傅德恩（Robert W.Forden）為高雄女婿，自豪敢吃豬血湯贏過多數美國人，最怕還是臭豆腐。

傅德恩1日於AIT高雄分處受訪，暢談與南部淵源。他說，妻子紀惠娟其實是雲林人，與岳父、母常年住在高雄，外交官每2到3年要輪調各國，最懷念高雄丈母娘廚藝，非常好吃，只是很怕臭豆腐，吃不進去，連味道都怕，而美國人認為用豬血做成食物簡直不可思議，我卻敢吃豬血湯，勝過多數美國人。

傅德恩於1989年派駐台北，當年開車環島南下，紀惠娟是AIT高雄職員，兩人相戀後到華盛頓特區結婚，返回雲林辦桌吃歸寧，印象中在馬路旁搭棚擺攤，父母特地從美國來體驗辦桌文化。

傅氏夫妻育有2女1子，孩子們不太會講中文，卻熱愛丈母娘手藝，會講「阿嬤煮菜」，認為高雄是第2個家。傅說，女兒今年從衛斯理大學（Wesleyan）畢業，校友、美國前國務卿希拉蕊於畢業典禮致詞，校內也有校友宋美齡照片，「女兒於畢業紀念冊上稱來自高雄，而不是來自加州，真是很愛這裡。」

談到對台灣印象，傅自認非常愛台灣，曾向美國當局申請返台服務，外交官生涯4度回到台灣，並曾於2002年擔任AIT高雄分處長，每次都感覺「台灣在進步」。

他回想起來，1989年首度到台北，當時空氣污染嚴重，站在紅綠燈這頭看不到下個路口，摩托車排煙污染空氣，另外，開車還沒到高雄就聞到工廠排煙臭味，這幾年可能因民選關係，民眾要求空氣、環境品質，歷任市長逐步改善。

至於AIT現況，他認為台灣年輕人不瞭解AIT，還以為是秘密組織「Secret Organization」，新任處長梅健華（Kin W. Moy）希望拉近與年輕人距離，更跨大步伐，讓民眾知道AIT經過38年持續陪伴台灣成長。